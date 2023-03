Roma-Juve, sfida totale. Da Henrichs a Vicario e Frattesi: i duelli di mercato

Roma e Juventus si sfideranno domenica sera in campo, ma in estate daranno vita a parecchi duelli di mercato, oltre all’ipotesi Cuadrado per i giallorossi

Roma e Juventus sono pronte a sfidarsi per una delle classiche del nostro calcio. Anni di sfide, forte rivalità sia tra squadre che tifoserie e società. Per i giallorossi una partita che vale tantissimo in ottica Champions, per i bianconeri può essere vitale per tenere acceso il sogno di una rimonta in attesa delle prossime sentenze. La rivalità si è però spesso riflessa anche sul calciomercato, per quanto negli ultimissimi anni – almeno su quel punto di vista – in più di un’occasione i club hanno anche chiuso affari.

Vedi quello che ha coinvolto Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Tanti incroci riguardano il passato, forse quello più celebre e importante è quello che ha cambiato la storia sportiva della Juventus in quegli anni. Ovvero Zlatan Ibrahimovic, che stava per andare alla Roma, con Mido invece a nella Torino bianconera. Poi un colpo di coda finale ha invertito le maglie. Fino ad arrivare ai giorni nostri, vedi Zakaria. Il presente e futuro prossimo riguarda tanti duelli e non solo. Il primo, anche se ultimo in ordine cronologico, riguarda Juan Cuadrado e la possibilità di un approdo a Trigoria. Il colombiano è in scadenza, stavolta potrebbe davvero lasciare la Juve. A maggio compirà 35 anni, ma è un profilo di qualità ed esperienza. Soprattutto è gratis, aspetto che piace parecchio alla Roma soprattutto di questi tempi. Per Cuadrado sarebbe un’ottima soluzione per restare ad alti livelli, ma occhio al solito Marotta e alle piste esotiche tra Mls e Arabia Saudita.

Da Henrichs a Vicario e non solo: tutti i duelli di mercato tra Roma e Juventus

In passato invece è stato accostato anche De Sciglio alla Roma, nell’ambito di un possibile scambio con Rick Karsdorp, quando l’olandese era ormai stato tagliato fuori. Nulla di fatto, difficilmente si riaprirà questa pista in estate. Da qui partono i duelli, proprio ad esempio sulla fascia destra che è il ruolo assolutamente da rinforzare per entrambe. Tra i nomi c’è Emil Holm, seguito da tutte e due, che ha rubato l’occhio con la maglia dello Spezia ed è tra i papabili. E i giallorossi possono provare a far leva sul cartellino di Shomurodov.

Come vi abbiamo raccontato alcune settimane fa, però, tra i nomi più importanti c’è quello di Benjamin Henrichs, esterno del Lipsia per cui la Juventus ha effettuato dei sondaggi, ma che piace anche alla Roma. Il duello continua anche per altri ruoli della difesa, visto che Evan Ndicka era finito sul taccuino di entrambe ma è difficilmente raggiungibile. In porta, invece, il giocatore che è balzato in cima alle preferenze dei giallorossi come dei bianconeri è Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli è ormai diventato uno dei migliori in Italia e per certi versi in Europa. Non a caso è stato confermato l’interesse del Bayern Monaco e di altri club importanti di Premier League. E su di lui c’è pure il Napoli. Il costo è molto alto, soprattutto con questa fila di pretendenti, ma Roma e Juve continuano a seguirlo per provare puntare sul tempismo e magari qualche giovane interessante che di certo non gli manca.

Ma per queste difficoltà gli occhi dei due club stanno monitorando anche Marco Carnesecchi, che resta di proprietà dell’Atalanta. A centrocampo, invece, il nome da mesi e mesi sui taccuino è Davide Frattesi del Sassuolo, tifoso romanista e desideroso da tempo di tornare nella capitale. L’accordo, però, non è mai arrivato e gli ostacoli finanziari e di rosa hanno impedito ai giallorossi di dare l’assalto definitivo. Per questo la Juve è sempre rimasta in corsa, con l’obiettivo di irrobustire ulteriormente i’impronta italiana della squadra. Campo, tifo e mercato: la sfida è totale.