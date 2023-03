Ribaltone UFFICIALE in Serie A: ricorso accolto

I tifosi del Lecce potranno seguire la loro squadra del cuore a Milano: accolto il ricorso in vista della sfida con l’Inter

Il Lecce sarà accompagnato dai suoi tifosi allo stadio Meazza dove domenica l’Inter ospiterà la formazione giallorossa nel match delle 18.

Alla fine l’ha spuntata il Lecce. Il club di Saverio Sticchi Damiani si era mosso legalmente dopo che la Prefettura di Milano aveva vietato la trasferta del ‘Meazza’ ai tifosi residenti a Lecce e provincia.

Nelle scorse ore, il club aveva proposto ricorso al Tar della Lombardia e questa mattina è arrivato l’esito. Accolta l’istanza del club salentino, con il tribunale amministrativo regionale lombardo che ha di fatto sospeso il decreto del Prefetto di Milano.

Inter – Lecce, ricorso accolto: ci saranno i tifosi ospiti

Il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha spiegato: “Il Tar ha espresso un principio importante qualificando come incongruo ed illogico il provvedimento prefettizio che, per sanzionare eventi occorsi in occasione di Atalanta – Lecce, ha imposto un divieto di trasferta in una partita che non coinvolge le medesime tifoserie”.

Inoltre, il numero uno dei salentini ha ringraziato “per il grande sforzo profuso il direttore generale Giuseppe Mercadante, il responsabile dell’area legale Domenico Zinnari, il collega Antonio Caiffa, che hanno tutti brillantemente collaborato per la riuscita di tale iniziativa processuale”.

Paolo Siotto