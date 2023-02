È una Serie A per scozzesi: dal Lecce alle big, i retroscena su Ferguson | CM.IT

Grande impatto nel nostro campionato del classe ’99 di Hamilton, acquistato in estate dal Bologna per circa 3,5 milioni di euro

Una Serie A a misura degli scozzesi. Oltre a Doig del Verona, sta lasciando il segno nel nostro campionato anche Lewis Ferguson. Con la maglia del Bologna, che di calciatori talentuosi nati in Scozia sta dimostrando di essere un intenditore.

Il classe ’99 di Hamilton arriva infatti dopo Hickey, acquistato per meno di 2 milioni dall’Heart of Midlothian dall’allora Dt Sabatini, e poi rivenduto da Sartori in estate agli inglesi del Brentford per 22, bonus inclusi. L’ex dirigente ne ha spesi appena 3,5 per mettere le mani sul centrocampista dell’Aberdeen, dopo che il classe ’99 era stato a un passo dal Lecce di Pantaleo Corvino. Come raccontato da CM.IT, saltò tutto in prossimità del traguardo per un mancato accordo sulla percentuale di rivendita. Così, pochi giorni dopo, Ferguson prese la strada dell’Emilia. Possibile che Corvino si stia mangiando le mani, di certo lo scozzese sarebbe stato un altro dei grandi affari conclusi nelle ultime due stagioni, estate passata soprattutto.

Ferguson ‘respinto’ dalle big: il Bologna pregusta un’altra plusvalenza

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, prima del Lecce e quindi del Bologna venne offerto alle big italiane: dal Milan alla Juve fino all’Inter, incontrata ieri disputando l’ennesima prestazione importante (già 3 i gol realizzati) da quando è in Italia. Nessuna di loro lo ha ritenuto ‘pronto’ e adesso forse tutte ci stanno facendo un pensierino.

Ma a goderselo è il Bologna, con Sartori e soci che pregustano una sostanziosa plusvalenza. Il futuro di Ferguson difficilmente sarà in Italia, l’obiettivo dell’agente sarebbe quello di trovargli una sistemazione in Premier League. Magari già nel prossimo mercato estivo…