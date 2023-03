Palladino perde un big: “Era in stampelle”. Rodaggio finito per Sensi

Il Monza ospita l’Empoli nell’anticipo dell’U-Power Stadium: Raffaele Palladino scuote la sua squadra dopo la pesante sconfitta contro la Salernitana

Il Monza vuole ritrovare subito la strada maestra e riscattare la ‘scoppola’ rimediata domenica sul campo della Salernitana. Il ko dell’Arechi è il secondo consecutivo in campionato dopo la sconfitta di misura contro il Milan, ma la prestazione offerta dai brianzoli è stata diametralmente opposta.

Raffaele Palladino scuote i suoi in conferenza stampa alla vigilia della gara dell’U-Power Stadium contro l’Empoli, che potrebbe consentire al Monza di mettere probabilmente un mattoncino definitivo sul discorso salvezza: “In settimana ho visto la squadra dispiaciuta per Salerno, ma carica e motivata per riprendere subito a riprendere la marcia. I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo analizzato i nostri errori e vogliamo riprendere il cammino positivo che ha contraddistinto la nostra stagione”. Prime critiche per il mister campano dopo il pesante tonfo con la Salernitana: “Sono giuste e costruttive, mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. Mi faranno crescere, così come tutta la squadra“. Domani tra i pali ci sarà nuovamente Di Gregorio, con Palladino che non boccia però Cragno: “Ho voluto metterci la faccia visto che era una scelta mia. Alessio meritava questa occasione e di giocare a Salerno. Le gerarchie però sono chiare e i ragazzi lo sanno: domani tornerà in porta Di Gregorio”.

Monza-Empoli, Palladino perde Mota e mischia le carte: “Potrei cambiare modulo”

Ha fatto discutere la scelta di Palladino di sostituire Sensi all’intervallo della sfida dell’Arechi, prima del tracollo nella ripresa del Monza.

Il mister biancorosso fa il punto sulle condizioni del centrocampista di proprietà dell’Inter: “Stefano è pronto, l’ho visto ancora meglio negli ultimi allenamenti. Ha fatto una sorta di rodaggio dopo il lungo infortunio, diciamo che lo abbiamo centellinato per averlo al meglio in questa fase della stagione. Per noi resta un giocatore forte e fondamentale“. Palladino per l’incrocio contro l’Empoli, oltre a Rovella, dovrà fare a meno anche di Mota: “E’ alle prese con una distorsione alla caviglia, i primi giorni era in stampelle ma ha iniziato il recupero lavorando in piscina. Rientrerà nelle prossime settimane, i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi”. Infine, l’allenatore del Monza dalla sala stampa di Monzello risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sui pericoli che potrebbe creare l’Empoli e su un possibile cambio tattico: “Nelle ultime nove partite hanno perso solo con Roma e Napoli. E’ una squadra difficile da affrontare, allenata molto bene e ha giovani importanti. Stiamo provando varie soluzioni in allenamento, anche con un modulo diverso. Ma serviranno soprattutto fame e cattiveria per portare a casa i tre punti. Voglio vedere la rabbia agonistica che i ragazzi avevano negli spogliatoi dopo la sconfitta di Salerno”.