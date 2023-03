Niente Juve senza rinnovo: ecco la nuova squadra

Il fantasista inglese potrebbe non prolungare il proprio contratto con il Chelsea e sarebbe destinato a restare in madrepatria per sposare un progetto ambizioso, altro che Serie A

Complice un cammino non propriamente positivo nel corso di questa stagione, macchiato dalla pesante penalizzazione in classifica, la Juventus sta tentando in tutti i modi di invertire il trend con qualche vittoria di peso. La dirigenza bianconera, però, è anche fortemente concentrata fronte mercato in vista della stagione a venire.

Che resti Massimiliano Allegri in panchina o meno, uno dei nomi principali trapelati nel corso delle ultime settimane è quello di Mason Mount. Il fantasista inglese classe ’99 non sarebbe infatti in procinto di firmare il prolungamento di contratto che lo lega al Chelsea fino all’estate 2024, per motivi prettamente economici. Una notizia che non sconvolge affatto Graham Potter, vista la dispendiosa campagna acquisti perpetrata a cavallo tra la passata estate e l’ultima sessione invernale, ma che potrebbe cambiare gli assetti bianconeri in meglio.

Calciomercato, Mount-Juve non s’ha da fare: spunta Klopp

La Juventus, dunque, ha aperto la possibilità di un dialogo costruttivo con il calciatore nei prossimi mesi. Questo dialogo potrebbe tuttavia essere ostacolato sul più bello da un’altra forte pretendente al suo cartellino.

Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp, reduce da uno stato di forma tutt’altro che ottimale al pari del Chelsea. Anche i ‘Reds’ hanno bisogno di macinare nuovamente terreno in campionato e in Europa, con diversi calciatori possibili partenti a fungere da ‘ammortizzatori’ per l’operazione Mount. Il Chelsea potrebbe quindi ammettere la cessione dietro lauto compenso da circa 70 milioni, onde evitare di rischiare di rilasciarlo a parametro zero il prossimo anno.