Niente Juve, firma UFFICIALE: clausola da 400 milioni

Il difensore ha siglato ufficialmente il rinnovo del contratto che allontana definitivamente il club bianconero sul mercato

Dopo essersi nuovamente avvicinata ai piani alti del campionato grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Torino, la Juventus sarà chiamata domenica sera alla complicata sfida dell’Olimpico contro la Roma. Un match che potrebbe consentire alla squadra di Allegri di riaprire clamorosamente il discorso Champions.

Nonostante la penalizzazione in classifica pari a 15 punti, rispetto alla quale nei giorni scorsi il club bianconero ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la Juve si trova attualmente a -10 dal quarto posto, occupato dalla Lazio a quota 45 punti. Una qualificazione Champions che i ragazzi di Allegri potranno comunque raggiungere anche in caso di vittoria dell’Europa League, dopo aver centrato l’accesso agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda il mercato, invece, in dirigenza si sta cominciando a programmare quella che sarà la prossima stagione. In tal senso, nelle scorse ore è stato annunciato il rinnovo ufficiale di uno degli obiettivi del club bianconero. Com’era stato anticipato da Calciomercato.it, infatti, il Barcellona ha raggiunto un accordo per il nuovo contratto di Sergi Roberto, blindato dalla società blaugrana fino al 2024.

Calciomercato Juve, ufficiale il rinnovo di Sergi Roberto con il Barcellona

Il difensore cresciuto nelle giovanili del club catalano sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Con il nuovo contratto, dunque, è stato siglato ufficialmente il prolungamento per un’altra stagione, chiudendo una telenovela che andava avanti ormai da diversi mesi. Nel comunicato diffuso poche ore fa dal Barcellona, tra l’altro, è stato precisato che sul nuovo contratto è stata fissata una maxi clausola rescissoria pari a 400 milioni di euro, in linea con la politica del club.

Non ci sono novità, invece, su quello che sarà il futuro del compagno Sergio Busquets. Nel caso del centrocampista spagnolo, come vi avevamo raccontato, in occasione dell’ultimo incontro tra club e calciatore non era stato raggiunto alcun accordo. Allo stato attuale il numero 5 del Barcellona potrebbe fare le valigie e chiudere altrove la sua esperienza nel mondo del calcio dopo una lunghissima militanza sotto lo stemma blaugrana.