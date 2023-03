La scelta è stata fatta: Vlahovic a tutti i costi

Dusan Vlahovic continua ad essere al centro di voci di mercato: la scelta per il bomber serbo è già stata fatta

Questione di bomber. La Juventus che ha ritrovato un filotto di vittorie e va a caccia della qualificazione in Champions League ha un solo tassello mancante per poter essere tranquilla: i gol di Dusan Vlahovic.

Anche nel derby il bomber serbo è apparso poco in palla, confermando una sensazione che va avanti da un po’ di tempo. Il Vlahovic di quest’anno non ha praticamente quasi mai convinto tra problemi fisici e prestazioni non sempre all’altezza del suo valore. Anche per questo la sensazione è che davanti ad una offerta importante, il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Una ipotesi che diventerebbe ancora più concreta se le vicende che vedono coinvolta la società bianconera avranno un’evoluzione negativa per il club. Almeno ottanta milioni di euro per strappare Vlahovic alla Juventus, una cifra che in Premier League non avrebbe alcun problema a pagare. Anzi, ci sarebbe una società che avrebbe messo proprio l’ex Fiorentina in cima alle proprie preferenze.

Calciomercato Juventus, assalto a Vlahovic

Niente Osimhen, perché accontentare le richieste di De Laurentiis non è semplice, ed allora tutto su Dusan Vlahovic.

Stando a quanto riporta ‘footballinsider247.com’, il Chelsea avrebbe messo il 9 della Juventus in cima ai suoi obiettivi per l’estate. I Blues vivono un momento di grande crisi con Potter in bilico per i cattivi risultati. A fine stagione sarà tempo di bilanci e tra le certezze c’è la necessità di aggiungere un uomo gol alla già ricca rosa del Chelsea. La scelta sarebbe ricaduta proprio su Vlahovic che da tempo piace alla società londinese. Per strappare il sì della Juve, come detto, servirebbe una proposta da 80-90 milioni di euro, non certo un problema per patron Boehly che dal suo arrivo alla guida della società non ha badato a spese come dimostrano gli acquisti invernali. Da battere la concorrenza di altri club di Premier, della Liga ma anche il Bayern Monaco che, come raccontato dalla nostra redazione, si farebbe avanti solo con una revisione al ribasso del prezzo. Quello che per il Chelsea non è invece un problema.