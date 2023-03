Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 2 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 2 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la questione stadio che continua a tenere banco per i club meneghini: “Milan e Inter, stadio sprint”. Entrambe le società stanno accelerando per trovare una soluzione: “Cardinale incontra il sindaco Sala e il governatore Fontana. In pole il progetto per La Maura. Zhang ha l’ok dei comuni di Assago e Rozzano sull’area del Forum”. Ampio spazio anche al ritorno del numero ’10’ bianconero: “Juve con Pogba tutto è possibile”. Mentre resta acceso il processo allo ‘Special One’ dopo la sconfitta contro la Cremonese: “Mou vuoi restare a Roma? Allora vai in Champions”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica la prima pagina a quanto successo nei minuti iniziali del secondo tempo di Cremonese-Roma: “Assolvete Mou, punite Serra“. Il tecnico portoghese si è preso due turni di squalifica, mentre la carriera del quarto uomo è a rischio. Il ritorno del ‘Polpo’, intanto, ha riportato entusiasmo a Torino: “In Champions con Pogba la scommessa di Allegri“. Spazio anche alla sfida dall’alto tasso emozionale tra Napoli e Lazio: “Sarri, Napoli chiude il libro dei ricordi”.

‘Tuttosport’ apre con il ricorso della Juventus al Collegio dello Sport: “La sentenza è ingiusta, annullatela!”. I bianconeri chiedono l’annullamento della sentenza: “Non c’è una norma sulle plusvalenze, è stato cambiato il capo d’imputazione, non c’è stato un giusto processo e i ‘fatti nuovi’ non sono nuovi, così la Juve va all’attacco”. Infine, nell’altra metà di Torino, il derby ha lasciato strascichi: “Cairo-Juric, il grande imbarazzo”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 2 marzo 2023

In Francia è il momento del lutto, per una delle sue leggende che ha lasciato questo mondo: “Just une legende”, dedicato a Just Fontaine. Il quotidiano francese dedica tutta la prima pagina all’ex calciatore, con una bellissima fotografia.

In Spagna, il quotidiano ‘AS’ apre con la sfida tra Barcellona e Real Madrid: “Recopa”. Questa sera alle 21 si giocherà il Clasico: “Madrid y Barca buscan rearmarse en una competicion convertida en prioritaria. Camavinga y Modric, en el eje blanco. Ferran, titular en los azulgranas”.