Mou e Conte a fari spenti: clamoroso ritorno all’Inter, hanno dato i numeri

Calciomercato Inter, bookmakers scatenati sul futuro di Simone Inzaghi. Tra Conte e Mourinho spunta l’opzione a sorpresa: le ultimissime.

Dopo il successo ottenuto in Champions League ai danni del Porto l’Inter di Simone Inzaghi è incappata in un brutto scivolone in occasione della trasferta in quel di Bologna. Il goal di Orsolini e più in generale la prestazione dei felsinei ha messo in luce i cronici difetti della compagine nerazzurra.

Lukaku e compagni solo in sporadici momenti sono stati in grado di esprimere il proprio potenziale, finendo con il patire l’aggressività e il pressing dell’undici di Thiago Motta. I messaggi lanciati da Beppe Marotta nei giorni successivi non sono passati inosservati. L’Inter è chiamata ad assumersi con più decisione le proprie responsabilità anche nelle gare sulla carta più agevoli. I meneghini hanno infatti ostentato cali di concentrazioni soprattutto quando l’asticella del confronto si è abbassata. Trovare continuità di rendimento nella seconda parte di stagione può essere la chiave di volta anche per Simone Inzaghi, il cui futuro è ritornato prepotentemente in discussione.

Calciomercato Inter, da Motta a Mourinho: bookmakers scatenati, futuro di Inzaghi già deciso

Sono tanti i nomi che circolano in orbita Inter in queste convulse ore. Dall’intrigante idea Thiago Motta ai due cavalli di ritorno Conte e Mourinho. Opzioni diverse, con una storia e uno sviluppo per certi aspetti affascinante. Al momento, però, è tutto confinato nell’alveo delle mere possibilità. Decisiva sarà il proseguo della stagione dell’Inter, anche se i bookmakers già azzardano l’eventuale post Inzaghi.

Secondo i betting analyst di Snai, ad esempio, un eventuale esonero del tecnico piacentino è bancato 7.50 la posta. Quota sicuramente più alta rispetto a quella relativa ad un possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina nerazzurra, in lavagna a 3.50. L’attuale allenatore del Bologna guida la “truppa” del dopo Inzaghi davanti a Vincenzo Italiano (7.50). Il clamoroso Mourinho-back, invece, si gioca a 10 volte la posta. Per ricomporre il binomio Conte-Inter, invece, bisogna salire addirittura fino a quota 15. Scenario chiaramente in evoluzione.