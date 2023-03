Gaston Silva in scadenza, c’è anche il Galatasaray | CM.IT

Attualmente in Messico con il Puebla, l’ex Torino Gaston Silva può tornare in Europa a parametro zero: la situazione

Dopo essersi rinforzato a febbraio con l’acquisto di Nicolò Zaniolo, il Galatasaray sta già guardando alla prossima sessione di mercato, tenendo d’occhio diversi giocatori in scadenza. Sempre alla ricerca di difensori di piede mancino, il club turco ha messo nel mirino anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Gaston Silva.

Trasferitosi in Messico nell’estate del 2022, l’uruguaiano ex Torino ha un contratto con il Puebla fino al 30 giugno del 2023. Con 27 presenze, 1 gol e 2 assist, il 28enne è uno dei punti fermi della squadra messicana, ma potrebbe tornare in Europa dopo le esperienze in Italia e Spagna.

Galatasaray, idea Gaston Silva in difesa

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i giallorossi di Istanbul hanno manifestato un interessamento per il calciatore. Dalle prime chiacchierate, è emersa anche la possibilità di offrire un contratto pluriennale (per tre stagioni) al connazionale di Fernando Muslera e Lucas Torreira, ma non si può ancora parlare di una trattativa in via di definizione.

Arrivato in Italia a 20 anni, Silva ha vestito in Europa le maglie di Torino, Granada, Huesca e Cartagena, mentre in Argentina ha conquistato la Coppa Sudamericana con l’Independiente.