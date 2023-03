Caso Juve e non solo: nuove parole al veleno di Commisso

Torna a parlare Commisso: “Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre sono state aiutate”. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a margine di un evento organizzato all’Auditorium CTO dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Il patron viola di nuovo al veleno: “Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre sono state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Se ci sono regole queste vanno rispettate”. Commisso si è espresso così sulla situazione del calcio italiano: “Certamente non è una situazione buona per il calcio italiano. Vedremo cosa succederà. Questo problema si riflette anche sulla Nazionale Italiana. Chi si sarebbe aspettato di non qualificarci a due mondiali consecutivi? Ripeto, quando ci sono le regole ognuno di noi ha la responsabilità di rimanere dentro queste regole”.

Fiorentina, Commisso: “Ho messo la società in vendita, ma…”

“Io ho messo in vendita tre anni fa la Fiorentina, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla”, ha annunciato Commisso.

“Quindi rimango lo “stupido” americano venuto qui a investire. Noi abbiamo comprato la Fiorentina per 165-170 milioni. Poi con quello che abbiamo investito in questi anni siamo a 400 milioni. – ha concluso il presidente del club viola – I ricavi non sono incrementati, soprattutto col Covid. L’Italia non sta crescendo. Vedete invece Inghilterra, Spagna e altri paesi come stanno incrementando i ricavi, in particolare dalla televisione”.