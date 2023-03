Addio Vlahovic, l’ex parla chiaro: “Ci penserei due volte”

Juventus, l’ex parla chiaro a proposito di una possibile partenza di Dusan Vlahovic: “Ci penserei due volte”

Due gol segnati in cinque partite dall’inizio del nuovo anno. Un bilancio certamente non entusiasmante per un giocatore pagato 70 milioni di euro (e 10 di bonus).

La stagione di Dusan Vlahovic, complici anche diversi problemi fisici, è stata fino ad ora costellata di alti e bassi. L’attaccante serbo ha totalizzato 8 reti in campionato in 15 presenze, in molti casi non riuscendo mai ad essere decisivo e addirittura ad essere pericoloso per gli avversari. Complice forse anche il gioco della Juventus e in casa bianconera qualcuno inizia a storcere il naso.

Juve, Pasquato su Vlahovic: “Non lo cederei”

Vlahovic è certamente un investimento per il futuro, ma qualcuno nel frattempo si chiede se non sia il caso di cedere il centravanti serbo di fronte ad un’offerta valida. A riguardo si è espresso anche Cristian Pasquato, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play.

Il calciatore, attualmente al Trento e cresciuto proprio nel vivaio dei bianconeri, con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2007-2008. E a proposito di un possibile addio di Vlahovic, Pasquato si è espresso così: “Se fossi nella Juventus non lascerei andar via Vlahovic, ma bisogna anche rendersi conto che oggi il calcio italiano non è più considerato il più bello. Va tenuto d’occhio il bilancio. Vero che è un giocatore in difficoltà, ma è un attaccante che sa segnare e fa gol. Ci penserei due volte prima di lasciarlo partire, ma anche in passato calciatori eccellenti sono stati ceduti perché l’Italia non è l’Inghilterra, dove sembra non ci siano problemi economici”.