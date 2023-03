Zaniolo in Premier League: conferma ufficiale all’anticipazione di CM.IT

Nicolò Zaniolo in Premier League, arriva la conferma ufficiale a quanto anticipato dalla redazione di Calciomercato.it: l’ammissione

Finora, Nicolò Zaniolo non è ancora sceso in campo in un match ufficiale con il Galatasaray, per la sospensione delle competizioni ufficiali in Turchia successive al terribile sisma del 6 febbraio. L’ex calciatore della Roma, però, scalda i motori, e nella recente amichevole della capolista turca contro l’Alanyaspor ha realizzato la sua prima rete nella nuova avventura.

Dopo le note vicende che lo hanno portato a lasciare la Capitale, il classe 1999 vuole rilanciarsi e ritrovare i suoi migliori livelli di gioco. Con il Galatasaray, squadra ambiziosa e di tradizione, punta in alto, con uno sguardo al futuro. L’accordo con i turchi prevede la possibilità di dire addio con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, che nelle prossime stagioni andrà a scalare progressivamente. Non è detto che già in estate non si ridesti l’interessamento di club nostrani, come la Juventus e il Milan, che da tempo lo tengono nei propri radar. I rossoneri avevano anche tentato un approccio a gennaio, ma senza successo. Vedremo cosa accadrà tra qualche mese, situazione da monitorare costantemente e che potrebbe riservare novità interessanti. Intanto, arriva anche la conferma dell’interessamento sempre presente su di lui da parte di club di Premier League.

Zaniolo al Leeds, Radrizzani conferma le informazioni di CM.IT: il retroscena

A parlare di Zaniolo, è Andrea Radrizzani, patron del Leeds. Negli ultimi giorni di mercato, Calciomercato.it aveva riferito del tentativo da parte del Leeds di acquistare Zaniolo e portarlo in Inghilterra. E ora, il numero uno del club conferma la nostra anticipazione.

Intervenuto alla trasmissione ‘Croquetas’ su DAZN, Radrizzani ha dichiarato: “Abbiamo proposto all’ultimo momento alla Roma uno scambio con uno dei nostri giocatori. L’operazione però non è andata in porto perché i giallorossi non avevano a disposizione slot libere per tesserare giocatori extra comunitari”. Il numero uno del Leeds ha poi parlato anche di De Ketelaere (“C’eravamo anche noi ma ha scelto il Milan, ha solo bisogno di tempo, le sue qualità si vedranno”) e del quasi colpaccio Gakpo (“In estate, l’ultimo giorno di mercato eravamo vicinissimi a prenderlo, ma Van Gaal lo chiamò e gli consigliò di non lasciare il Psv per andare al Mondiale”).