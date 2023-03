Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 1 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il titolo ‘Allegria Juve‘, gioco di parole più che ovvio dopo la vittoria del derby da parte della squadra di Max Allegri. La Juventus porta a casa una sfida spettacolare contro il Torino vincendo 4-2. In testa però c’è anche il titolo che riguarda le due milanesi. Da una parte la questione stadio: ‘L’Inter sceglie Assago’, in riferimento alla zona individuata con tanto di accordo già siglato. Dall’altra parte il Milan e il campo: ‘Leao non segna e non firma. Che problema’. Di spalla anche il titolo sul dramma che ha colpito uno dei pugili più importanti in Italia: ‘Rialzati Scardina’, svenuto dopo l’allenamento e sottoposto a un’operazione al cervello che lo tiene in coma. In fondo, invece, ‘La Roma finisce ko: ciao secondo posto. E Mou vede rosso’.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola invece con ‘Max a muso duro‘, esaltando il cammino della Juventus che sarebbe seconda senza il -15. Sotto la Roma: ‘Tonfo Roma a Cremona. Mou espulso: Denuncio il quarto uomo’. A completare la prima pagina, oltre alla ‘prova di forza’ dei bianconeri, il titolo sull’Inter: ‘Inzaghi alle strette’ e il Napoli: ‘Lucio raddoppia’. Su ‘Tuttosport’ ovviamente prima pagina dedicata interamente al derby vinto dai bianconeri: ‘E alla fine è sempre Juve’. Poi a completare il tracollo della Roma a Cremona: ‘Mou, rosso e accuse: Niente Juve: un caso?’. E la parole del sindaco di Milano Sala: ‘Nessuno vuole più San Siro’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 1 marzo 2023

In Spagna, la prima pagina di ‘Sport’ è dedicata all’intervista esclusiva a Vitor Roque, talento brasiliano dell’Athletico Paranaense accostato anche alla Serie A: “Per me sarebbe una grande felicità venire al Barcellona”. A completare la prima pagina, oltre all’intervista ad Alexia Putellas, la calciatrice più forte al mondo, i titoli in vista del clasico di domani sera tra Real e Barcellona: ‘Ansu, muy justo para llegar al Bernabeu’, ‘El Barca no es el mismo sin Pedri’ e ‘Duelo de estilos’ tra Xavi e Ancelotti.

Su ‘El Mundo Deportivo’ c’è anche qui un approfondimento su ‘La noche mas magica de Alexia’, Putellas. Ma soprattutto sul profilo che il Barcellona cerca sul mercato, ovvero un altro Pedri che possa fungere da alternativa in caso di assenza del fenomeno catalano. Tre i nomi: Bernardo Silva, Gundogan e Moleiro del Villarreal.