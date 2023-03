Pogba torna ed è subito delirio: “Ci sei mancato”

La Juventus vince anche il derby continuando la propria striscia positiva. Nella serata dello Stadium arriva anche il nuovo esordio di Paul Pogba

Massimiliano Allegri e la Juventus riabbracciano Paul Pogba con l’ingresso al minuto 68′ nel derby vinto contro il Torino per rilevare Barrenechea. Chiaramente il francese non è ancora al top della forma, ma ha messo nel motore minuti importanti per far girare le gambe.

Un carico di entusiasmo importante quello portato in dote dal numero 10 juventino che dopo tante peripezie ed infortuni riesce finalmente a fare il proprio secondo esordio con la maglia bianconera dopo una prima straordinaria esperienza che culminò con la cessione milionaria al Manchester United. Una lunga attesa sia per il calciatore che per l’ambiente juventino che ha saputo accoglierlo con il caloroso impatto del pubblico dello Stadium al momento del suo ingresso. La partita è quindi andare per il verso giusto con le reti di Bremer e Rabiot che hanno indirizzato l’aria del derby verso la Continassa.

Juventus, Pogba torna in campo: il bentornato dei tifosi

Intanto i tifosi e Allegri riaccolgono positivamente Pogba, ed anche sui social lo stesso centrocampista classe 1993 ha espresso tutta la sua gioia ed emozione per l’esordio stagionale.

“Tutti i sorrisi per stasera, così felice di essere tornato. Grazie per la calorosa accoglienza”, scrive Pogba ed a margine delle foto pubblicate su Twitter, ma in generale sui social, non sono mancati messaggi d’affetto da parte dei tifosi:

