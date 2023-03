Pioli e il Milan sono avvisati: Giroud verso i bianconeri

L’attaccante rossonero nel mirino della Premie League. Ecco il punto della situazione sul calciatore che tanto piace a Pioli

Il Milan ha rialzato la testa e la crisi è finalmente alle spalle. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato quattro vittorie consecutive e la classifica è tornata a sorridere.

E’ vero, lo Scudetto ha ormai preso la direzione di Napoli ma i rossoneri sono tornati saldamente in zona Champions League e si può così guardare al futuro, nuovamente, con ottimismo. La svolta, come è ben noto, è arrivata con il passaggio alla difesa a tre. L’inserimento di Thiaw ha permesso al Milan di blindare la propria porta ma è servito il gol del solito Giroud per tornare ad esultare dopo un mese di umiliazioni. La prima vittoria, contro il Torino, quella della rinascita, è arrivata, dunque, grazie al francese, che ha sfruttato alla perfezione l’assist di Theo Hernandez.

Il gol dell’ex Chelsea è l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante per il Milan. Giroud è un titolarissimo e Stefano Pioli non ci rinuncia mai. Il suo contratto è ancora in scadenza fra qualche mese, il prossimo 30 giugno. La firma sul contratto, però, appare davvero solo questione di tempo. Qualche settimana fa c’è stato un summit importante tra l’entourage di Giroud e la dirigenza rossonera, documentato da Calciomercato.it. La fumata bianca non è arrivata ma le parti sono davvero vicine. C’è una distanza non superiore ai 200-300mila euro. Nel frattempo sono arrivate altre dichiarazioni da parte dell’attaccante, che ha ribadito la volontà di continuare la propria avventura al Milan.

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Giroud: c’è il Fulham

Come detto, il rinnovo di Giroud appare solo questione di tempo ma dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci relative a squadre interessate.

FootballInsidere247, così, scrive del desiderio da parte dei bianconeri del Fulham, di riportarlo a Londra, e sarebbe a sfidare West Ham, Crystal Palace e Brentford. A gennaio, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, era stato l’Everton a presentarsi con un contratto super ricco per provare a convincere Giroud ma sia il calciatore che il Milan avevano rispedito tutto al mittente. Facile, dunque, pensare, ad un finale identico.