Nuovo stadio Milan: c’è il comunicato UFFICIALE, riecco Cardinale

Le ultime novità legate al nuovo stadio, che il club rossonero vuole costruire a Milano. Il punto della situazione

Sono ore calde per il futuro di Milan e Inter. Ieri i due club hanno avuto un incontro, importante, con il Sindaco Sala, utile a fare chiarezza in merito alla questione stadio.

Le dichiarazioni del Primo cittadino di Milano, a margine del summit, hanno fatto capire che le due società sono pronte a costruirsi il proprio impianto da soli, abbandonando il progetto San Siro in condivisione. Stamani sono così arrivate ulteriore conferme, con l’Inter che pare aver individuato ad Assago la zona dove edificare.

Sul Milan, invece, continuano ad arrivare conferme in merito alla scelta di La Maura. A breve, però, potrebbe arrivare il via libero definitivo. Non è un caso se oggi, infatti, è previsto un incontro tra Gerry Cardinale e il Sindaco Sala.

Incontro confermato dallo stesso Sindaco: “Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà – riporta Sportmediaset -. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio auspicio è che l’Inter, pure in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro”

Milan, nuovo stadio a La Maura: il comunicato di Snaitech

In attesa di aggiornamenti dall’incontro tra il Primo cittadino milanese e il numero uno del Milan, c’è da registrare il comunicato ufficiale di Snaitech, proprietaria del terreno su cui sorge l’ippodromo La Maura.

Con la nota, “la società conferma di disporre della proprietà delle aree in oggetto” e aggiunge che è stato “sottoscritto un accordo preliminare di compravendita per l’area che include l’Ippodromo Snai La Maura. La vendita non è, tuttavia, perfezionata in quanto soggetta a diverse condizioni sospensive quali la realizzazione delle nuove piste e servizi per il trotto, all’interno dell’Ippodromo Snai San Siro”.

Con la nota non si fa riferimento esplicitamente al Milan – “Lo stesso accordo, che non è stato sottoscritto con una società sportiva, prevede esplicitamente l’obbligo a garantire a Snaitech un diritto permanente volto a tutelare le attività di allenamento e di svolgimento delle corse ippiche”.

“Snaitech – conclude la nota -, si augura che, in caso di eventuale cessione, il futuro dell’area, soggetta a vincolo paesaggistico e destinazione sportiva, possa apportare benefici al quartiere e alla città”. L’accordo preliminare a cui fa riferimento Snaitech dovrebbe riguardare F3A. Il Milan sarebbe intenzionato ad acquistare l’area dove costruire lo stadio da FCM, società immobiliare socia al 50% proprio di F3A.