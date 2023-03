“Mourinho non ci sta capendo nulla”: una scelta finisce nel mirino

Roberto Scarnecchia ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play, soffermandosi anche sul caso Mourinho

E’ il caso Mourinho a prendersi la scena nel mercoledì post campionato. L’espulsione con conseguente squalifica di due giornate e le parole al veleno contro il quarto uomo hanno fatto quasi passare in secondo piano la sconfitta sul campo della Cremonese, al suo primo successo in campionato.

Di Roma e Mourinho ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play l’ex giallorosso Roberto Scarnecchia che ha criticato lo ‘Special One’ parlando dalle scelte di formazione: “Abbiamo visto una formazione che non comprendo: non è possibile lasciare in panchina Abraham, El Shaarawy e Matic in panchina in questo momento. Dico sempre che Mourinho a me piace, ma ultimamente non ci sta capendo niente. Con la Cremonese per colpa sua siamo usciti dalla coppa Italia. Gli alibi lo abbiamo capito come se li costruisce: con le scenette all’americana con il quarto uomo. Deve ritrovare la testa: alcune scelte non le comprendo”.

Scarnecchia batte molto sugli errori di formazione: “Aveva già rischiato in coppa Italia e lo ha fatto di nuovo: già prima della partita non ero convinto della formazione. Se non si fa il 100%, non può andare sempre bene. La Roma credo non abbia un portiere all’altezza. Sono rammaricato: la Roma vincendo sarebbe stata seconda nonostante tutto. La squadra fisicamente sta bene, ma la formazione è stata sbagliata, la si fa sempre a casaccio. Giocassero prima i titolari, poi fai i cambi”.

Roma, Scarnecchia: “Mourinho non andrà via”

L’ex calciatore e allenatore continua nella sua analisi sul momento della Roma: “Chi consiglia Mourinho? Alcune situazioni lui non le vede e lo staff deve essere pronto a dargli dei consigli. Mou però è presuntuoso e questo porta lo staff ad allontanarsi. Ogni volta che è stato esonerato, non seguiva i suoi collaboratori. Quindi o questi non riescono ad imporsi o non lo vedono”.

Infine, sul futuro: “Ha tre anni di contratto e può andare avanti in Europa League e approdare in Champions. Non credo si stia preparando ad andare via. Ci sono reali possibilità di andare in Champions. Se va via, non andrà in una squadra che farà la Champions”.