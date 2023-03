Milano può aspettare, ha scelto di andare al Barcellona

Inter e Milan sulle tracce di un calciatore della Bundesliga: non gioca mai ma lo vuole il Barcellona

Un infortunio lo ha messo fuori causa e lo ha portato a perdere il posto da titolare. Si è fermato prima della pausa per i Mondiali per un problema fisico, quando è tornato ha trovato la sua posizione saldamente occupata da un compagno di squadra.

Una situazione che difficilmente cambierà nei prossimi mesi e in estate il club è alla ricerca anche di un rinforzo nello stesso ruolo. Strada tracciata quindi per Thomas Meunier che è al passo d’addio con il Borussia Dortmund. Il terzino belga ha subito prima la frattura di uno zigomo, poi un problema muscolare. Quando è rientrato ha trovato Wolf davanti a lui nelle gerarchie con il nuovo arrivto Reynolds, che può giocare anche a sinistra, come alternativa. Il risultato è appena un minuto giocato nelle ultime quattro partite del Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe voluto già cederlo a gennaio, ma non ha ricevuto nessuna offerta soddisfacente. In estate l’addio è quasi scontato e stando a quanto riporta ‘Sport’, sono tre i club interessati.

Calciomercato Inter e Milan, Meunier aspetta il Barcellona

Si tratta di Barcellona, Inter e Milan. Le due compagini italiane, stando allo stesso quotidiano, avrebbero avuto contatti per il terzino che sarebbe da tempo nel mirino anche della società blaugrana.

Per il Barça però non è una priorità, avendo in cima alle preferenze Benjamin Pavard e Juan Foyth. Questo non frena però la voglia di blaugrana del calciatore. Anzi, Meunier vorrebbe aspettare proprio le mosse del Barcellona prima di prendere una decisione ed è per questo che ha messo in stand-by Inter e Milan. In ogni caso, ci sarà poi da vedere le richieste del Borussia Dortmund considerato che il calciatore è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2024. Meunier sul mercato: Inter e Milan ci provano.