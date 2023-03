Il campione del Mondo ribalta la Juve: incontro inglese allo stadio

Impegnata nella rincorsa ai primi quattro posti, la Juventus può incassare un duro colpo in sede di calciomercato

La vittoria per 4-2 nel Derby contro il Torino ha lanciato la Juventus a meno 6 punti dal sesto posto occupato dall’Atalanta. Dopo la sconfitta contro il Monza, la squadra bianconera ha collezionato quattro vittorie consecutive in Serie A, ma a tenere banco tra gli addetti ai lavori sono anche le voci di calciomercato.

A catalizzare le attenzioni dei tifosi è soprattutto la situazione dei giocatori in scadenza, con un occhio di particolare riguardo ad Angel Di Maria e Adrien Rabiot, avversari nella finale mondiale in Qatar. Una partita che ha visto brillare molti compagni di squadra del ‘Fideo’, finiti anche nel mirino della Juve in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, incontro Liverpool-Mac Allister

Uno di questi è Alexis Mac Allister. Vera e propria rivelazione della rassegna iridata insieme al compagno di reparto Enzo Fernandez, a gennaio il centrocampista del Brighton non è riuscito a coronare il sogno di trasferirsi in una big, ma il prossimo step potrebbe essere compiuto già in estate.

Come detto, il centrocampista 24enne è finito nei radar della dirigenza juventina, ma non solo. La concorrenza di squadre del calibro di Chelsea e Manchester United ha indotto il club inglese ad alzare il prezzo del cartellino oltre i 50 milioni di euro.

Una cifra decisamente fuori portata per le società italiane, ma non per il Liverpool. A caccia di un rinforzo importante in mediana, i ‘Reds’, secondo quanto riportato da ‘footballtransfers.com’, avrebbero incontrato il padre del calciatore durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Un incontro iniziato sugli spalti, con l’agente di Mac Allister seduto tra i dirigenti dei padroni di casa.