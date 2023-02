Sfortuna senza fine, UFFICIALE la frattura: a rischio per il big match

Ennesimo infortunio per l’attaccante, che ha riportato una frattura alla mano sinistra e rischia di saltare la supersfida

Il 24esimo turno di Serie A è quasi in archivio, con altre due partite che mancano all’appello. Per completare questa lunga giornata di campionato, iniziata sabato, si devono ancora giocare Cremonese-Roma e ovviamente il derby di Torino tra la Juventus e i granata.

Due sfide molto attese per la lotta salvezza, quella europea e ovviamente quella Champions League. I bianconeri possono continuare la loro cavalcata a caccia di una rimonta che sarebbe clamorosa dopo la penalizzazione, che in ogni caso deve ancora essere sancito anche in appello, così come la squadra di Ballardini che sogna la salvezza. E cerca ancora la prima vittoria stagionale in campionato. Ieri, invece, la Fiorentina che è risorta al ‘Bentegodi’ di Verona e la Lazio che invece è riuscita a venire a capo di una sfida complicata contro la Sampdoria. Ai biancocelesti è servita una magia di Luis Alberto per balzare a -2 dal secondo posto di Inter e Milan. E oggi la Roma può appunto agganciare le milanesi. La squadra di Sarri è attesa però da un calendario complicato, in primis venerdì il Napoli. Poi il Bologna, una delle squadre più in forma del campionato, in trasferta e il derby con Mourinho. E nel mezzo la doppia sfida europa con l’AZ.

Lazio, altro infortunio per Pedro: frattura alla mano

Sarri è alle prese con più di un infortunio pesante degli ultimi giorni, visto che giovedì scorso col Cluj sono mancati Zaccagni, Pedro, Milinkovic-Savic e anche Romagnoli, tre dei titolari più importanti.

Non a caso tutti e tre ieri erano in condizioni precarie. Lo stesso Pedro ha dovuto giocare ieri con una mascherina in carbonio sul volto dopo l’operazione al setto nasale per un colpo rimediato a Salerno. Alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato e illustrato le due mascherine particolari consegnate allo spagnolo dall’ortopedico dottor Giuliani. Pedro ieri è rientrato, ha giocato una buona partita e colpito anche un palo clamoroso. Poi prima dell’ora di gioco è uscito per far spazio al rientro di Zaccagni. Ma per l’ex Barcellona e Chelsea i guai fisici non sono finiti qui. Poco fa, infatti, la Lazio ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale la notizia di una frattura alla mano sinistra per ‘Pedrito’.

A questo punto la presenza per la trasferta difficilissima di Napoli – dove già mancherà Casale per squalifica – in programma venerdì non può che essere in dubbio. In questo momento lo spagnolo ha la mascherina al volto e il tutore sulla mano: decisamente un periodo sfortunato. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”, racconta la nota del club. La buona notizia per Sarri è comunque il ritorno di tre tenori come Zaccagni, Milinkovic-Savic e Romagnoli. Lo spagnolo comunque stringerà i denti e si metterà a disposizione della Lazio.