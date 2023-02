Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 28 febbraio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre col momento delicato dell’Inter e la posizione di Inzaghi dopo il ko dei nerazzurri a Bologna: “Inzaghi, ultimo treno“. “Derby a tutta forza“, in alto, in vista di Juventus-Torino di stasera, fondamentale per le ambizioni europee di entrambe. Di spalla, “Blindare Kvara“, obiettivo fondamentale per il Napoli di domani, dopo la probabile conquista dello scudetto.

Il ‘Corriere dello Sport’ a sua volta apre con titolo principale dedicato all’Inter, mutuando le parole di Marotta: “Inzaghi, si può fare di più“. A fianco, l’irruzione della Lazio, ancora una volta, in piena corsa Champions, con il gol di Luis Alberto a piegare la Sampdoria: “Il Mago inventa, la Lazio decolla“. E oggi tocca a Roma e Juventus, contro Cremonese e Torino: “Mourinho vuole il secondo posto” e “Allegri, un derby per la Champions“.

Su ‘Tuttosport’, nel giorno del derby della Mole, la prima pagina non può non esserne influenzata: “Il derby dei due mondi“. Juventus e Torino a confronto per la supremazia cittadina e non solo, puntando a scattare in avanti per l’Europa, punti fondamentali a dir poco in palio.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 28 febbraio 2023

Giorni importanti anche all’estero dal punto di vista calcistico. In Spagna, si avvicina il ‘Clasico’ di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona, con una brutta notizia per i blaugrana: “Mas dificil todavia, Lewandowski ko“, come da titolo di ‘Sport’.

In Inghilterra, invece, si infiamma nuovamente la rivalità cittadina tra Manchester United e Manchester City. Sul ‘Mirror’, prima pagina divisa in due. “Red letter day“, con il messaggio di Ten Hag ai tifosi dopo la vittoria in Carabao Cup; e “Blue mood“, con le parole piccate di Guardiola sulle spese dei ‘cugini’.