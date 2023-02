Mbappe a Casa Milan: tutti pazzi per il francese

Il video in cui il francese confessa la propria simpatia per i colori rossoneri sta facendo il giro del mondo

E’ tornato il sorriso a Casa Milan. Le quattro vittorie consecutive ottenute contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta hanno ridato serenità all’ambiente rossonero che può pensare al futuro nuovamente con ottimismo.

La squadra di Stefano Pioli tornerà a lavorare domani, dopo due giorni di libertà. Il popolo rossonero aspetta novità per quanto riguarda Ismael Bennacer e Davide Calabria, che dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo. Con il rientro dell’algerino e del capitano l’infermeria sarebbe vuota, un evento più unico che raro a Milanello.

Ma il popolo rossonero ha ormai messo da parte le ansie e le paure. I risultati positivi fanno dormire sonni tranquilli e l’attesa per conoscere le ultime notizie sulle condizioni di Mike Maignan è finalmente finita in soffitta. Domenica il francese è tornato tra i pali e dopo oltre cinque mesi tutto il Milan ha potuto esultare.

Milan, Mbappe rossonero: il video che piace tutti

C’è serenità, come dicevamo, dalle parti di via Aldo Rossi. Oggi sui social i tifosi del Diavolo non hanno fatto altro che commentare il video di Kylian Mbappe, in cui confessa il proprio amore per i colori rossoneri: “Se dovessi venire in Italia, lo farà solo per il Milan“. Dichiarazioni, che chiaramente hanno riempito il cuore dei sostenitori del Diavolo. C’è così pure chi sogna un suo arrivo, sapendo che sia impossibile.

Il video di Mbappe ha chiaramente fatto il giro del mondo e ha fatto tappa, anche in quel di Casa Milan, dove sono presenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo hanno visto proprio tutti, provocando tanti sorrisi.

Ma la fede rossonera da parte del francese non è certo una novità. Il connazionale di Giroud, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, lo aveva confessato non molto tempo fa: “Il mio legame col Milan è speciale. Da piccolo avevo una babysitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan“. E che dire della foto, che circola sul web, ormai da anni, di un piccolo Mbappe con la maglia del Milan?

Nessuno, dunque, si è stupito per quanto detto dal talento del Psg. Il suo approdo al Milan, al momento, chiaramente, resterà solo un sogno ma in via Aldo Rossi le dichiarazioni di Mbappe non sono passate inosservate. Il francese con le sue parole non ha fatto altro che dare un’ulteriore prova di ciò che è il Milan nel mondo. I successi europei, durante l’era Berlusconi, hanno portato i rossoneri ad essere il club italiano più amato fuori dai confini e questa passione non è certo svanita. Sono milioni i tifosi del Milan e tra questi c’è anche Kylian Mbappe.