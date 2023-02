Juventus e Milan, la svolta nella sfida di mercato: firma a sorpresa

La Juventus, nonostante l’incertezza sul futuro, guarda con attenzione al mercato: sfida al Milan, la firma cambia tutto

I prossimi saranno, ormai lo abbiamo capito, mesi decisivi e delicatissimi per il futuro della Juventus, chiamata a giocare svariate partite in campo e fuori. La squadra di Allegri cerca di ottenere il massimo in campionato e di alzare un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League, ma resta in bilico, sospesa, sub judice, per i verdetti della giustizia sportiva che tra i risvolti nazionali ed europei possono incidere molto a media e lunga scadenza.

In attesa di notizie certe e definitive, i bianconeri si preparano oggi al derby contro il Torino, fondamentale per proseguire nella risalita in classifica, e nel frattempo monitorano sempre il mercato con grande attenzione. Nonostante gli scenari siano ancora poco chiari, l’obiettivo resterà quello di costruire una squadra competitiva ad alti livelli, da capire con quali margini operativi economici e con quali prospettive. Con tanti intrecci possibili con altre big del nostro campionato, a cominciare dal Milan, altra squadra che sicuramente nella prossima sessione di trasferimenti interverrà per mettere mano alla propria rosa. C’è in particolare, con i rossoneri, una sfida che sta entrando nel vivo, con una possibile svolta.

Calciomercato Juve e Milan, obiettivo comune per il ritorno in Serie A ma il rinnovo ferma tutto

Una svolta che però non sembra arridere a bianconeri e rossoneri, che rischiano la beffa. Per il centrocampo, uno degli obiettivi di entrambe è Mateo Kovacic, centrocampista con un passato all’Inter. L’idea di riportarlo in Serie A stuzzicherebbe non poco, ma a quanto pare il croato potrebbe, a sorpresa, restare al Chelsea.

Il 28enne è in scadenza di contratto nel 2024 con i ‘Blues’, con i quali quest’anno ha accumulato un buon minutaggio fino a un mese fa, da quando è stato condizionato da qualche problema fisico. La società sembra comunque intenzionata, nonostante il mercato faraonico in tutti i reparti, a puntare ancora su di lui. Secondo ‘Football Insider’, anche in considerazione della partenza di Kante, blindarlo a centrocampo sarebbe una priorità per i londinesi.