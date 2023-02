Juventus, bufera all’intervallo: “Peggio dei 15 punti di penalizzazione”

La Juventus è impegnata nel derby contro il Torino: bufera all’intervallo, peggio dei quindici punti di penalizzazione

Un derby incandescente quello tra Juventus e Torino: il match che chiude la 24esima giornata di Serie A si è aperto con due gol nei primi venti minuti. Al vantaggio granata immediato con Karamoh, ha risposto Cuadrado. Poi Sanabria nel finale e in pieno recupero il pari di Danilo per il 2-2 con cui si va all’intervallo.

Sfida equilibrata tra le due squadre, senza che una compagine riesca a prevalere sull’altra. Una situazione che però non vede tutti i protagonisti in campo dare il meglio di sé, almeno stando ai giudizi dei tifosi.

Sui social in particolare è un calciatore della Juventus che sembra non avere il gradimento dei sostenitori bianconeri che lo criticano in maniera aperta. Si tratta di Alex Sandro, uno dei più bersagliati da sempre nella formazione di Allegri. Per lui negli ultimi giorni si è parlato di un possibile prolungamento di contratto (in scadenza nel 2023) ma non tutti gradiscono.

Juventus-Torino, Alex Sandro nel mirino: “Vattene”

Così, sono molti i tweet che prendono di mira proprio il terzino brasiliano, colpevole di una prestazione – secondo i tifosi – non all’altezza del resto della squadra.

Tra una critica e l’altra, c’è chi ricorda proprio il possibile rinnovo e spiega la sua prestazione negativa proprio con la possibile permanenza, mentre un altro utente si limita ad un semplice invito: “Vattene”. Un ritornello che è presente con una certa frequenza durante il primo tempo. Ma c’è anche chi va oltre e indica Alex Sandro come “la più grande sciagura nella storia della Juventus” e chi, invece, dà un giudizio che non ha bisogno di spiegazioni: “E’ peggio dei 15 punti di penalizzazione”. Critiche che però non scalfiscono Allegri che vede proprio nel brasiliano uno dei punti fermi, almeno in questo momento della stagione, della sua Juventus.

Ecco alcuni tweet su Alex Sandro:

Alex Sandro è peggio dei 15 punti di penalizzazione #JuveTorino — Luca Marchi (@LucaMarchiLU) February 28, 2023

Comunque l’equazione di Alex Sandro Rinnovo ottenuto = Prestazione vomitevole si dimostra nuovamente valida — N-Parola Mario Balotelli Cyborg (@balotellicyborg) February 28, 2023

Alex Sandro degno di essere messo nel museo egizio di Torino, una mummia in campo #JuveToro — Andrea (@andrecannataro) February 28, 2023

Alex Sandro è una delle più grandi sciagure nella storia della Juventus FC. — and¹⁶ (@leclercbatch) February 28, 2023

BASTA ALEX SANDRO BASTA — alessandra (@_alessandra27_) February 28, 2023