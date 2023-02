Juventus, adesso è UFFICIALE: tornano Chiesa e Pogba

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del derby contro il Torino di questa sera ha diramato la lista dei convocati

Lo aveva già annunciato, nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Ma, adesso, è arrivato l’ufficialità per quel che riguarda Federico Chiesa e Paul Pogba.

La lista dei convocati bianconera per il derby contro il Torino, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, vede il ritorno di Federico Chiesa e Paul Pogba. Per il primo, si tratta di un rientro dopo un breve stop. Il francese, invece, non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, dopo il ritorno avvenuto in estate alla Juventus a parametro zero. L’infortunio patito al ginocchio durante la tournée americana e il successivo intervento chirurgico, hanno dilatato i tempi del ritorno al calcio giocato. Ma, quando sembrava esserci davvero, è arrivato un problema muscolare a complicare ancor di più le cose. Adesso, però, pare essere arrivata l’ora giusta per rivedere Pogba in campo con la maglia bianconera. Assenti, invece, lo squalificato Manuel Locatelli e gli infortunati Arek Milik e Fabio Miretti. Ecco l’elenco completo dei convocati di Allegri: Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.