Incredibile, un altro legamento crociato: comunicato UFFICIALE

Dopo il problema al ginocchio patito da Thiago Silva, difensore del Chelsea, dall’Italia arriva un’altra cattiva notizia

Non c’è pace per i calciatori in questa fase della stagione. Dopo la notizia riguardante il grave infortunio patito da Thiago Silva, difensore e capitano del Chelsea, che potrebbe aver terminato la stagione in anticipo, ne arriva un’altra, questa volta dall’Italia.

Sostituito da Tommaso Milanese al minuto 20 di Venezia-Cagliari, gara disputata il 25 febbraio scorso e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, Mato Jajalo ha dato subito segnali poco confortanti in campo per quanto riguardava l’infortunio patito al ginocchio destro. Questa mattina, attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto l’entità reale del problema: “Il Venezia FC comunica che Mato Jajalo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati a seguito della partita di campionato Venezia-Cagliari. Il centrocampista classe 1988 sarà operato nei prossimi giorni dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma ed i tempi di recupero verranno valutati a seguito dell’intervento chirurgico“.

Dunque, stagione finita per il 34enne centrocampista della squadra guidata in panchina da Paolo Vanoli e attualmente impegnata nella lotta per non retrocedere, sedicesima in classifica con 29 punti conquistati in ventisei partite disputate. Il calciatore bosniaco, con passaporto croato, era arrivato a titolo definitivo in Laguna nella sessione di mercato di gennaio proveniente dall’Udinese di Andrea Sottil.