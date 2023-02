UFFICIALE: infortunio al legamento, il big salta la Champions

Pesantissima tegola in vista del ritorno di Champions League: interessamento del legamento per il big che è costretto ai box

Arriva una pesantissima tegola a pochi giorni dal ritorno decisivo degli ottavi di finale di Champions League.

Il Chelsea, in piena crisi di risultati, perde il suo leader difensivo: Thiago Silva, infatti, ha rimediato un infortunio al legamento del ginocchio e rimarrà fuori a lungo. Questo il comunicato ufficiale diramato dai ‘Blues’: “Dopo essersi infortunato al ginocchio nel primo tempo della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago Silva si è sottoposto ad un’ulteriore valutazione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della risonanza hanno confermato l’interessamento del legamento del ginocchio di Thiago che ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima possibile”. Il primo big match che salterà Thiago Silva è proprio Chelsea-Borussia Dortmund.

Chelsea, brutto infortunio per Thiago Silva

Il difensore brasiliano ex Milan non ci sarà al ritorno degli ottavi di Champions, con il club inglese chiamato a ribaltare l’1-0 dell’andata in favore dei tedeschi.

Pessime notizie, dunque, per Potter, con il suo Chelsea che naviga a metà classifica in Premier League e ha di fatto già detto addio alla qualificazione alla prossima Champions League attraverso il campionato. Stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il brasiliano ne avrà per almeno sei settimane.