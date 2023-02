DIRETTA Serie A, Cremonese-Roma: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita alla Cremonese in una gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal passaggio del turno in Europa League contro il Salisburgo e dalla vittoria sul Verona, vogliono tornare a vincere anche in trasferta dopo aver raccolto un solo punto tra Napoli e Lecce per risorpassare la Lazio e raggiungere Inter e Milan al secondo posto in classifica. Dall’altro i grigiorossi di Davide Ballardini sognano un altro colpaccio dopo quello ottenuto in Coppa Italia e sperano di centrare finalmente la prima vittoria in campionato per lasciare l’ultimo posto e tentare una clamorosa rimonta salvezza. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Smalling, che però oggi non ci sarà per squalifica. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra Cremonese e Roma in tempo reale.

Probabili Formazioni Cremonese-Roma

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meite, Benassi, Valeri; Dessers, Okereke. All. Ballardini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma* 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus*,** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese* 9.

* una partita in meno

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione