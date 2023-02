De Zerbi incanta la Premier: tra Conte e la Juve

Tra i migliori allenatori italiani della stagione spicca senza dubbio, oltre a Luciano Spalletti, anche Roberto De Zerbi per l’ottimo lavoro svolto alla prima esperienza in Premier. Un nome che stuzzica anche tanti club

In Italia a dominare è il Napoli di Luciano Spalletti, mentre all’estero uno degli allenatori italiani che più sta stupendo è certamente Roberto De Zerbi, arrivato a stagione in corso sulla panchina del Brighton dove ha immediatamente messo in campo la sua proposta di gioco.

Una squadra divertente, bella da vedere ma anche in grado di portare a casa risultati quella dell’ex allenatore del Sassuolo, che alla sua prima esperienza in un campionato di livello altissimo come la Premier ha subito conquistato il pubblico. Anche la classifica sorride al Brighton che è in piena lotta per un piazzamento europeo tra Champions ed Europa League. L’ottavo post attuale è infatti condizionato dalle gare in meno disputate rispetto praticamente a tutte le squadre che in questo momento ha avanti. La strada è lunga ma il percorso è quello giusto, ed anche i tifosi inglesi hanno abbracciato la bontà del progetto De Zerbi.

Calciomercato, il futuro di De Zerbi e le quote dei bookies: le varie ipotesi

Un nome, quello di De Zerbi, che è anche spesso al centro di voci di mercato a maggior ragione ora che anche in Premier League sta ottenendo risultati attraverso il suo marchio di fabbrica.

Anche i bookies iniziano a far aleggiare il nome di De Zerbi al fianco di altre società di rilievo. Gli analisti di Snai, al netto della permanenza al Brighton quotata ad 1,40, tra gli altri club in caso di cambio di panchina, vedono avanti il Tottenham (dove ora c’è un altro italiano come Conte) che vale 3,50 la posta. L’opzione di un rientro in patria alla Juventus è quotata ad 8, esattamente come l’ipotesi Chelsea, mentre sono molto più staccate Inter, Roma e Lazio tutte a 12 e il Milan a 15. Ipotesi ai limiti dell’impossibile invece il Napoli pagato a 25. Una serie di accostamenti che al netto delle suggestioni dovranno comunque passare dal Brighton.