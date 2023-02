Dal Torino alla Juve: nuovo ‘tradimento’ sotto la Mole

Questa sera si giocherà il derby tra le due formazioni allenate da Massimiliano Allegri ed Ivan Juric

Sarà uno scontro diretto a tutti gli effetti quello in programma questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Torino. Divise in classifica da un solo punto in favore dei bianconeri, le due squadre sono in piena corsa con Bologna e Udinese per conquistare l’ultimo slot a disposizione per un piazzamento europeo.

Va ricordato che entro la giornata di domani la Juventus presenterà ricorso ufficiale presso il Collegio di Garanzia del Coni per cercare di ottenere nuovamente i 15 punti tolti in classifica dopo la penalizzazione decisa dalla Corte Federale in merito al caso plusvalenze. Qualora nelle prossime settimane ai bianconeri dovessero essere restituiti i suddetti punti, automaticamente il principale obiettivo per la squadra di Allegri tornerebbe ad essere un piazzamento in Champions League.

Discorsi che in questo momento non vanno oltre il campo delle ipotesi, in attesa di sentenze ufficiali. Tornando all’attualità, invece, questa sera la Juve sarà attesa ad una sfida molto importante allo Stadium nel derby della Mole contro il Torino. Un match che all’andata pose fine alla crisi bianconera, uscita vittoriosa dall’Olimpico grazie alla rete liberatoria di Dusan Vlahovic sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Calciomercato Juve, deciso lo ‘scippo’ al Torino: vince Singo

Al derby di questa sera tra Juventus e Torino, abbiamo dedicato il sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it questa mattina.

Ai nostri utenti è stato chiesto quale, tra gli uomini di mercato della formazione allenata da Juric, potrebbe far comodo in vista della prossima stagione ai bianconeri. Sondaggio che è stato vinto da Singo con il 40% delle preferenze. L’esterno destro non è solo una fantasia di mercato, perché in passato è stato più volte seguito dai dirigenti bianconeri come possibile erede di Cuadrado per la corsia di destra.

Buona percentuale sul nostro canale Telegram anche per una grande rivelazione dei granata di quest’anno come Schuurs, al secondo posto con il 26%. Penultima posizione per lo stesso Juric con il 19%, davanti a Samuele Ricci in fondo alla classifica del nostro sondaggio con il 15%.