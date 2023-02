Via con lo sconto, intrigo tra Juve e Milan: ecco la data

L’esterno d’attacco è pronto ad infiammare la rivalità tra le due formazioni sul prossimo calciomercato

Nuove scintille tra Juventus e Milan in vista della prossima estate. I due club potrebbero presto imbastire una battaglia a suon di milioni per aggiudicarsi una delle migliori opportunità di mercato che riserverà la prossima finestra estiva. Un talento puro finito ai margini di un top club e pronto a cambiare maglia.

Non è la prima volta che Juve e Milan si ritrovano a dover duellare su un obiettivo individuato dai rispettivi dirigenti. La scorsa estate, ad esempio, entrambi i club italiani avevano seguito a lungo il giovanissimo Enzo Fernandez. Gli agenti del centrocampista argentino, ancora di proprietà del River Plate, avevano saputo del forte interesse da parte delle due formazioni, prima di accettare il trasferimento a titolo definitivo al Benfica per poi esplodere ai Mondiali di Qatar.

Una grande occasione mancata, specialmente dopo la maxi cessione che lo scorso gennaio ha visto protagonista lo stesso Enzo Fernandez passato al Chelsea per oltre 120 milioni di euro. Proprio dai ‘Blues’, però, tra pochi mesi potrebbe liberarsi il nuovo obiettivo di Milan e Juventus. Stiamo parlando di Christian Pulisic, esterno statunitense finito ai margini della formazione londinese e attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio.

Calciomercato Juve e Milan, ecco Pulisic con lo sconto: il Chelsea lo mette in vendita

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, il Chelsea si sarebbe convinto una volta per tutte a mettere sul mercato Pulisic.

Il ragazzo ex Borussia Dortmund non ha ovviamente accolto con grande entusiasmo l’arrivo dei nuovi calciatori prelevati dal Chelsea nel suo ruolo, da Mudryk e Joao Felix passando per Madueke. Movimenti che potrebbero aver segnato la fine della sua esperienza a Londra, ad un anno dalla scadenza del contratto fissata per giugno 2024.

Tenendo in conto sia l’aspetto contrattuale che la scarsa considerazione ricevuta negli ultimi tempi, l’impressione è che per Juventus e Milan si potrebbe presentare una grande opportunità a costi contenuti, per cercare di mettere a segno il colpo Pulisic entro la prossima estate. Da non sottovalutare la concorrenza per l’esterno, a partire dal Newcastle che già a gennaio aveva espresso il proprio gradimento.