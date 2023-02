Stankovic: “Giochiamo con l’acqua alla gola”. Il ricordo commosso di Mihajlovic

La Sampdoria esce sconfitta dal match dell’Olimpico contro la Lazio. Luis Alberto stende i blucerchiati: le dichiarazioni nel post gara di Dejan Stankovic

Niente da fare per la Sampdoria, sconfitta anche sul campo della Lazio nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Una prova coraggiosa quella della squadra blucerchiata, che si è dovuta arrendere nel finale di partita al capolavoro firmato da Luis Alberto. Salvezza sempre più lontana per la Samp, con Dejan Stankovic comprensibilmente amareggiato a fine partita negli spogliatoi dell’Olimpico: “Si torna a casa dopo una prestazione dignitosa, i ragazzi hanno dato tutto e giocato un buon calcio. La Lazio ha dei campioni di altissimo livello ed è ben allenata. La nostra prova è stata ottima, anche se ci è mancata la necessaria lucidità davanti la porta. Per vincere si deve segnare… Per tutto il resto i ragazzi sono stati bravi, dobbiamo continuare a lavorare – le parole a ‘DAZN’ dell’allenatore blucerchiato – Abbiamo tenuto botta alla Lazio, forse ci manca anche un po’ di tranquillità. Giocare sempre con l’acqua alla gola è difficile. Alla squadra non posso però rimproverare nulla“.

Lazio-Sampdoria, Stankovic e la crisi societaria: “Non possono rispondere”

Sulla difficile situazione societaria: “Io mi occupo solo del campo, lì è il mio lavoro. Cerco sempre di tenere i ragazzi sulla corda e di dare il meglio in allenamento e durante le partite. Cerco di tenerli fuori dalle voci che arrivano dall’esterno: sono un uomo di spogliatoio che vuole migliorare, anche da lato umano e non solo tecnico, ogni giocatore. Per il resto non possono rispondere. Non ho paura del non successo, cerco di tenere la squadra unita. Non è facile ma ci sono delle cose ancora più complicate nella vita. Cerco di dare tranquillità a tutta la squadra”.

Infine un ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex di Lazio e Sampdoria: “E’ passato ancora troppo poco tempo, è ancora fresco il suo ricordo. Sinisa mi ha portato via tutte le parole… Sono triste ma prego per la sua famiglia: il loro dolore è immenso e non si può paragonare a niente. Per me era una figura molto importante”.