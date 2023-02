Nuovo stadio, Sala vuole chiarezza: “Non capisco dove guarda l’Inter”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato l’incontro con Inter e Milan sul nuovo stadio per fare chiarezza

Inter e Milan sono in questo momento appaiate in classifica a quota 47 al secondo posto, in attesa della partita di domani della Roma che può raggiungerle. La lotta Champions League si fa sempre più emozionante e intensa, con gli scontri diretti che stanno dicendo molto.

Nel frattempo, però, le due milanesi sono anche alle prese con un altro fronte importante che è quello dello stadio. Dopo mesi di colloqui e di dichiarazioni, non si è arrivati ancora a una soluzione definitiva né a una zona precisa che metta d’accordo i due club. Al contrario, al momento il destino sembra quello di una separazione delle strade, con il futuro di San Siro ancora totalmente incerto. Proprio per fare chiarezza sul tema, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che già domani ci sarà un incontro con Inter e Milan.

Nuovo stadio, il sindaco Sala chiama Inter e Milan: “Va fatta chiarezza”

A margine di un evento in Comune, il primo cittadino meneghino ha parlato così: “Ho chiamato Milan e Inter e gli ho chiesto di venire da me domattina – le parole di Sala riportate da ‘Sky Sport’ -, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guardi con interesse a La Maura, non ho capito invece dove stia guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme”.