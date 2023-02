Magia di Luis Alberto: la Lazio batte la Sampdoria e vede la Champions

Si è disputato all’Olimpico il monday night della 24esima giornata di Serie A: la sfida tra Lazio e Sampdoria decisa da Luis Alberto

Sorpasso alla Roma (impegnata domani a Cremona) quando tutto lasciava pensare che la partita finisse a reti bianche. La Lazio batte la Sampdoria 1-0 con una magia di Luis Alberto. E’ il mago a lanciare Sarri al quarto posto in classifica, in attesa di vedere cosa faranno i cugini giallorossi domani pomeriggio.

Una sfida molto equilibrata quella tra biancocelesti e blucerchiati. La squadra di Stankovic, ancora una volta, tiene bene il campo e non manca di provare a pungere in avanti dalle parti di Provedel. Il guizzo però latita da entrambi le parti e così all’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa sembrano essere gli ospiti ad avere più voglia di andare a vincere la partita ma i blucerchiati peccano nell’ultimo passaggio e non riescono a creare particolari pericoli dalle parti della porta laziale. Si arriva così a dieci minuti dal termine e tutto lascia presagire un finale senza sussulti. Nessuno però ha fatto i conti con la magia di Luis Alberto che si avventa su un pallone respinto dalla retroguardia sampdoriana e trafigge Audero con un bolide che non lascia scampo.

Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: classifica e highlights

Il finale di partita vede la Sampdoria provare disperatamente andare a caccia del pareggio, ma senza troppa fortuna.

Ancora una volta i blucerchiati vedono sfumare un risultato meritato nei minuti finali. Vince la Lazio e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, in piena zona Champions. Unica pecca il giallo rimediato nel finale da Casale: diffidato, sarà squalificato contro il Napoli.

LAZIO-SAMPDORIA 1-0: 80′ Luis Alberto (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma* 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona 17, Sampdoria 1a, Cremonese* 9.

* una partita in meno

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione