Inter, addio Inzaghi: scelto il grande ex

Inter, Inzaghi rischia il posto a fine stagione: la scelta è ricaduta sul grande ex

Una sconfitta che ha fatto sprofondare l’Inter a 18 punti dal Napoli. Gli azzurri volano e si avvicinano sempre più al terzo scudetto della loro storia. Gli uomini di Inzaghi vedono sfumare il vantaggio che avevano accumulato e si fanno risucchiare dal Milan.

I rossoneri, con la vittoria contro l’Atalanta, allungano sugli orobici e nel contempo raggiungono i cugini vedendo sfumare il vantaggio di 5 punti che avevano fino a quattro giornate fa. La sconfitta di Bologna pesa e non poco nell’ambiente nerazzurro e rischia di complicare il percorso Champions. Oltre al Milan, anche la Roma potrebbe raggiungere la squadra di Inzaghi e nel frattempo la Lazio potrebbe portarsi a -2, riaprendo completamente la corsa per gli ultimi tre posti Champions.

Sondaggio CM.IT, è Thiago Motta il sostituto ideale di Inzaghi

In caso di mancata qualificazione nella massima competizione europea, Simone Inzaghi potrebbe rischiare il posto. Il futuro del tecnico, specie in caso di mancata qualificazione, sarebbe a rischio.

Da qui la domanda posta nel sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Twitter. Abbiamo infatti chiesto, nell’eventuale caso Inzaghi dovesse salutare per risultati deludenti, da chi dovrebbe ripartire la società nerazzurra. La prima scelta è proprio il tecnico che ha sconfitto ieri i meneghini e che con la maglia dell’Inter ha scritto pagine di storia, Thiago Motta. L’italo-brasiliano, arrivato a Bologna a stagione in corso, sta guidando in maniera eccellente i felsinei, che sembrano essere l’unica squadra, insieme alla Juventus (retrocessa in classifica per via dei punti di penalizzazione) in grado di provare ad impensierire le big per un posto in Europa.

Motta è stato votato dal 29,9% ma la differenza con gli altri tecnici non è così netta, anzi. De Zerbi, secondo classificato e già entrato nel cuore dei tifosi del Brighton, è stato scelto dal 25,6%. Molto vicini e alla pari, sono anche altri due ex allenatori nerazzurri. Sia Antonio Conte che José Mourinho hanno infatti ricevuto il 22,2% dei voti.