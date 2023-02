DIRETTA Serie A, Verona-Fiorentina: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Verona-Fiorentina, monday night della ventiquattresima giornata di Serie A

Spezzettato su quattro giorni, il ventiquattresimo turno di Serie A prosegue oggi con due monday night. Alle 18.30 ci sarà il fischio d’inizio di Verona-Fiorentina. Reduci dalla vittoria in Conference League contro il Braga, i toscani tenteranno di trasferire lo smalto europeo anche in campionato.

Senza successi in Serie A dal 7 gennaio del 2023 (2-1 contro il Sassuolo), la squadra allenata da Vincenzo Italiano occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica, con 25 punti in ventitré partite. Fermato dalla sconfitta in casa della Roma, l’undici allenato dalla coppia formata da Salvatore Bocchetti e Marco Zaffaroni ha conquistato 12 punti nel 2023. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Bentegodi” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. Allenatore: Zaffaroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikone. Allenatore: Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Roma* 44, Lazio* 42, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Fiorentina* 25, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona* 17, Sampdoria* 11, Cremonese* 9.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione