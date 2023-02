Assalto a sorpresa dalla Premier: l’Inter stringe per la firma

Uno dei leader della squadra di Simone Inzaghi nel mirino della Premier League. Ecco la cifra giusta per lasciarlo andare

L’Inter si sta ancora leccando le ferite dopo il ko esterno contro il Bologna. La squadra di Simone Inzaghi si è resa protagonista dell’ennesima prova incolore.

I felsinei, allenati da Thiago Motta, hanno conquistato tre punti meritati, grazie alla rete di Orsolini, ma sono state davvero tante le occasioni create. L’Inter è stata in difficoltà per gran parte del match e inevitabilmente sono arrivate le critiche un po’ per tutti i giocatori.

Anche Hakan Calhanoglu è stato protagonista di una prova incolore e il turco è finito nel mirino dei tifosi nerazzurri e rossoneri. Sì, perché tra il calciatore e i sostenitori del Diavolo continua ad esserci un rapporto complicato, tra provocazioni da una parte e fischi e insulti dall’altra. Ieri, dunque, gli utenti del Milan hanno preso la palla al balzo per attaccare ancora una volta Calhanoglu.

Se l’addio ai rossoneri è stato traumatico, l’accoglienza all’Inter, invece, è stata delle migliori. Oggi il turco è uno degli idoli della curva nord e l’ex rossonero ha tutta l’intenzione di proseguire il proprio rapporto con l’Inter. Come vi abbiamo raccontato, su Calciomercato.it, l’Inter e Calhanoglu sono davvero vicini alla firma e tutto lascia pensare che con il prossimo summit arriverà la fumata bianca. La volontà di proseguire insieme è reciproca e non sembrano esserci ostacoli alla firma sul nuovo contratto.

Inter, interesse dall’Inghilterra: ecco chi vuole Calhanoglu

E’ pure vero però, che Calhanoglu ci ha regalato diversi colpi di scena nella sua carriera e dalla Spagna giunge notizia di un doppio interessamento.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Leeds e Southampton sarebbero sulle tracce del giocatore e pronte ad acquistarlo. Si parla di una valutazione attorno ai 25 milioni di euro ma è più probabile che l’Inter possa decidere di concedere il via libera per il turco a partire da una cifra superiore ai 40 milioni. Il club di Zhang non vive una situazione finanziaria così florida e l’idea che nessuno è incedibile in casa nerazzurra resta valida.