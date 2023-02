Alanyaspor, UFFICIALE l’addio di Farioli: confermate indiscrezioni CM.IT

Alanyaspor, ufficiale l’addio del tecnico italiano Francesco Farioli: confermate le indiscrezioni di Calciomercato.it

Francesco Farioli non è più l’allenatore dell’Alanyaspor. Il tecnico italiano si è infatti separato in maniera consensuale dal club turco, di cui era alla guida dal dicembre 2021.

Calciomercato.it aveva anticipato i motivi della risoluzione, sottolineando comunque gli ottimi rapporti tra il giovane tecnico toscano e la società turca. Farioli la scorsa stagione aveva portato il club a sfiorare una storica qualificazione europea, conquistando il quinto posto, ad un solo punto dall’Istanbul Basaksehir.

Questo il comunicato diramato dal club:

“Ci siamo separati di comune accordo con il nostro allenatore Francesco Farioli. Il nostro presidente Hasan Cavusoglu ha ringraziato Farioli e la sua squadra per il loro contributo al nostro club.

Il presidente ha dichiarato di aver ringraziato mister Farioli e il suo staff per il contributo apportato al club: ‘Vi auguro successo nella vostra vita lavorativa’. Durante il loro mandato Farioli e lo staff hanno sempre cercato di proporre un calcio di alto livello, lanciando giovani giocatori. In questo processo ha raggiunto il quinto posto in campionato e anche la semifinale di Coppa. Vorremmo ringraziarli per il loro lavoro, il loro atteggiamento professionale e la loro determinazione”.