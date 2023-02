Vlahovic via, la Juve lo dimentica subito: scelto l’erede

La Juventus deve spingere nella speranza di buone notizie dai tribunali: il futuro di Vlahovic resta incerto, ma i bianconeri hanno già il piano B

La Juventus sta ritrovando equilibrio, ma soprattutto vittorie e un po’ di sicurezza. Questo grazie sicuramente alla forma fisica, tecnica e mentale straripante di Angel Di Maria, che sta facendo finalmente vedere i motivi per cui i bianconeri hanno puntato su di lui. Anche se solo per un anno, con l’intenzione già manifestata di rinnovargli il contratto.

La squadra di Allegri ha ritrovato qualche uomo importante, come Chiesa, che ha allungato le opzioni nonostante qualche stop di recente. Più che normale dopo un’assenza così lunga. Poi un Fagioli formato top, ma anche un Dusan Vlahovic che ha ripreso a segnare ed è di nuovo al centro della Juve. Almeno in campo, visto che il serbo è sempre rimasto il perno nel progetto tecnico bianconero. Anche perché solo un anno fa la Vecchia Signora ha speso 80 milioni più bonus, quindi potenzialmente circa 90, per strapparlo alla Fiorentina. È stato fuori parecchio per infortunio, i bianconeri sono riusciti a infilare una serie positiva impressionante anche senza di lui grazie alla verve di Milik. Ma averlo a disposizione è comunque un’altra cosa. Il classe 2000 resta uno dei talenti migliori in Europa nel suo ruolo e non a caso sono tanti gli interessamenti dalle big. Anche se la Juve ha già le idee chiare su chi puntare eventualmente al suo posto.

Vlahovic, futuro incerto: la Juve pensa già a Hojlund

La Premier League ha messo gli occhi su Vlahovic da tempo, lo scruta e lo osserva. Arsenal, Chelsea e Manchester United in primis, ma anche Tottenham e Newcastle in caso di Champions League. I Red Devils in particolare sono a caccia di un bomber a cui affidare in toto le chiavi dell’attacco dopo l’addio di Ronaldo. I due sogni sarebbero Kane e Osimhen, ma entrambi difficili da raggiungere e molto costosi. Anche se pure il serbo non sarebbe a buon mercato, visto che la Juve non scenderebbe sotto gli 80 milioni, soprattutto dopo così poco tempo.

La Juve non vorrebbe cederlo, ma nessuno è incedibile soprattutto in un momento così delicato. Se le vicende giudiziarie dovessero mettersi o confermarsi in maniera negativa, allora è normale pensare a una certa necessità da parte dei bianconeri. Che però non si farebbero trovare impreparati. Sì, perché la dirigenza è pronta a dare il suo assalto a Rasmus Hojlund in caso di partenza di Vlahovic. La punta dell’Atalanta cresce di partita in partita, in alcune prestazioni (vedi contro la Lazio) è stato impressionante.

La Dea lo sa, per questo si gode il talentino del 2003, senza fretta da parte di nessuno di separarsi. Ma con una cifra in mente che difficilmente scenderebbe sotto i 40-50 milioni di euro. Tra l’altro sullo stesso Hojlund anche alcune big estere si sono mosse con qualche sondaggio, vedi Arsenal, Borussia Dortmund e non solo. La Juve sa che dovrebbe muoversi in anticipo, potrà farlo probabilmente quando avrà chiaro il suo futuro. E quando, eventualmente, prenderà atto di dover rinunciare a Vlahovic. Intanto il mirino è già puntato.