Vlahovic via dalla Juventus: il Milan ha il nuovo bomber

Intreccio tra Juventus e Milan con Vlahovic protagonista: il bomber lascia i bianconeri e i rossoneri possono trovare un nuovo attaccante

Stasera tocca al Milan. I rossoneri scendono in campo contro l’Atalanta in uno scontro diretto importante in chiave Champions.

Pioli ritrova Maignan e in attacco si affida ancora a Giroud, in attesa che Ibrahimovic possa tornare in campo almeno per qualche minuto. Proprio in attacco Maldini e Massara dovranno intervenire in estate per garantire al tecnico un’alternativa al francese, visto che Origi non ha convinto e per lo svedese questa potrebbe essere l’ultima stagione. Si cerca un calciatore in grado di poter sostituire Giroud ma anche giocarci insieme se necessario. Un attaccante che al Milan potrebbe arrivare grazie a… Vlahovic.

Il bomber serbo non è certo della sua permanenza alla Juventus. Per i bianconeri tutti i programmi sono in standby in attesa di capire quel che accadrà con le varie inchieste in corso. Questo blocca le mosse sul calciomercato e lascia tutto in sospeso, anche il futuro dell’ex Fiorentina. Un’offerta da 70-80 milioni potrebbe far breccia nella dirigenza juventina e spingerla all’addio e questa ipotesi si intreccia proprio con il Milan.

Calciomercato Milan, il nuovo bomber lo porta Vlahovic

Dusan Vlahovic via dalla Juventus è una possibilità da non scartare e tra i club interessati c’è sicuramente l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono a caccia di riscatto dopo che questa stagione ha visto sfumare tutti gli obiettivi praticamente subito.

Il prossimo anno sarà probabilmente il primo senza Simeone e la società pensa ad un grande colpo: Vlahovic potrebbe essere quello giusto e per arrivare al serbo il sacrificato potrebbe essere Alvaro Morata. L’Atletico pensa di ricavare una ventina di milioni dalla cessione dell’ex Juventus, con il contratto in scadenza nel 2024, e tra i club interessati potrebbe esserci proprio il Milan. Morata rappresenterebbe, infatti, il profilo ideale per l’attacco rossonero grazie alla sua capacità di giocare sia da prima punta che al fianco di un centravanti vero e proprio. Il suo ritorno in Italia potrebbe essere il viatico per l’addio di Vlahovic alla Juve. L’intreccio è servito.