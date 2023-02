“Una roba abominevole”: il vantaggio del Milan non lo salva, pazienza finita

Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio sull’Atalanta, ma non basta per un rossonero: la pazienza è ormai finita

Il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo contro l’Atalanta. E’ un’autorete di Musso, su conclusione da lunga distanza di Theo Hernandez, a decidere finora lo scontro Champions.

I rossoneri hanno disputato un’ottima prima frazione di gioco in quasi tutti i suoi effettivi, ma c’è un calciatore nella squadra di Pioli che è stato preso di mira dai tifosi ed è stato bocciato senza troppe attenuanti. E’ Sandro Tonali il rossonero che è finito sotto accusa sui social con i sostenitori del Milan che lo hanno criticato in maniera anche pesante.

“Una roba abominevole” sentenza un utente su Twitter, mentre la maggioranza mette in evidenza la presunta differenza tra le prestazioni positive dello scorso campionato e quelle che il centrocampista ex Brescia ha offerto quest’anno. Diversi i tweet, infatti, che parlano di un calo di rendimento importante per il 24enne che nella scorsa stagione è stato uno degli artefici dello scudetto rossonero. Ma c’è anche chi lo boccia senza appello. “E’ il più scorso tecnicamente della rosa del Milan” uno dei giudizi ed un altro lo considera “sopravvalutato”.

Milan-Atalanta: Tonali bocciato, Leao squalificato

Milan-Atalanta vede quindi Tonali protagonista di critiche anche pesanti per la sua prestazione di questa sera, ma anche per il rendimento fornito in generale quest’anno.

Ma, tifosi a parte, c’è un’altra notizia che non fa certo sorridere Stefano Pioli. L’ammonizione ricevuta per proteste da Rafael Leao costringerà il portoghese a saltare la prossima sfida contro la Fiorentina. Diffidato, il numero 17 rossonero con il giallo che ha preso questa sera sarà squalificato dal giudice sportivo e quindi non potrà scendere in campo nel prossimo fine settimana contro la viola. La partita è in programma sabato sera, considerando che il mercoledì successivo il Milan è atteso dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham.

Tornando a Tonali, ecco alcune delle critiche social:

Tonali è una roba abominevole — Meneziano (@jeremymene7) February 26, 2023

Tonali non ha fatto un passo indietro, ne ha fatti due o tre, dall'anno scorso. Sarà colpa mia che ho preso la maglia in estate — Taraabtismo (@taraabtismo) February 26, 2023

tonali mi sa è il più scarso tecnicamente che abbiamo in squadra inclusi i portieri — Melius💫🤞🏽 (@ACMelio) February 26, 2023

Tonali sopravvalutatissimo — Armaduk (@PasqualeAmetra2) February 26, 2023

tonali lo vedo male male — simo⭐️⭐️ (28-32) (@lattetiepido) February 26, 2023

Sto perdendo la pazienza con Tonali — M (@quellaconlam) February 26, 2023

qualcuno può spiegare cosa fa meglio tonali di vranckx o bakayoko? — Melius💫🤞🏽 (@ACMelio) February 26, 2023

Si parla troppo poco di #Tonali

Un giocatore lontano parente di quello dello scorso anno — MediocrioPioli (@shevaunavolta) February 26, 2023