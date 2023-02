Torna l’incubo retrocessione: Inter e Juve ‘gufano’

La sconfitta di oggi è pesante perché vale il terz’ultimo posto in classifica. Nerazzurri e bianconero fanno il tifo per la retrocessione, ecco perché

Bundesliga apertissima, comanda il Borussia Dortmund ma domani una tra Bayern Monaco e Union Berlino – che si affronteranno in Baviera – ha l’occasione di acciuffarlo. Poi ci sono Lipsia e Friburgo, non sono così distanti dalla vetta. Tra Meisterschale e posti in Champions, insomma, la sensazione è che quest’anno sarà davvero questione di punti. Di pochissimi punti. Anche nei bassifondi è bagarre, con lo Schalke 04 che ha dato segnali di vita oggi nello scontro diretto con lo Stoccarda, sconfitto 2-1 e ora quindicesimo a pari punti con l’Hoffenheim sedicesimo. Ovvero con la terz’ultima.

L’incubo retrocessione torna così di nuovo a bussare a casa degli ‘Svevi’ di Bruno Labbadia, che già l’anno scorso hanno rischiato pesantemente di finire in B. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, 3 punti solo conquistati: lo Stoccarda sembra di nuovo in caduta libera. C’è chi fa il tifo ‘contro’, chi in sostanza spera che Endo e compagni finiscano il campionato negli ultimi tre posti. In Bundesliga 2. Motivi di calciomercato, poiché con la retrocessione i prezzi dei calciatori dello Stoccarda si abbasserebbero. E non poco. Sul trespolo, come ‘gufi’, anche i club italiani In particolare Inter e Juventus, entrambe interessate ad almeno due calciatori dello Stoccarda: Borna Sosa e Mavroponas.

Il terzino croato è da tempo nel mirino dei nerazzurri. L’estate scorsa la dirigenza di viale della Liberazione lo trattò in maniera concreta nelle ore in cui Gosens sembrava potesse finire al Bayer Leverkusen. Raggiunse pure un accordo con la società di Zhang, sulla base di un contratto da circa 2 milioni netti più bonus.

A giugno potrebbe farci un pensierino la Juve, come noto alla ricerca di un laterale sinistro visto il probabile addio di Alex Sandro. Da poco il classe ’98, valutato ora sui 25 milioni (la metà qualora lo Stoccarda dicesse addio alla Bundesliga?) fa parte della Stellar di Barnett, la stessa agenzia di Szczesny. Il difensore greco, invece, è un nome che l’Inter ha sulla lista per l’eredità di Skriniar. Marotta e Ausilio ci avrebbero provato già a gennaio, con una proposta da 15 milioni rispedita al mittente dalla società teutonica. A fine stagione, in caso di retrocessione, potrebbero bastarne anche meno per il cartellino del classe ’97.