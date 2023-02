“Sveglia”. Non solo Inzaghi, trovato l’altro ‘colpevole’ in casa Inter

Non solo Inzaghi nell’occhio del ciclone in casa Inter dopo la sconfitta in casa del Bologna. Anche Beppe Marotta, ad nerazzurro, è stato punzecchiato da diversi tifosi

Oggi alle 12:30 si è consumato l’ennesimo dramma della stagione dell’Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria di prestigio e fondamentale per sperare nei quarti di Champions contro il Porto, sono stati infatti battuti, in occasione del 24esimo turno del campionato italiano di Serie A, dal Bologna del grande ex Thiago Motta.

La squadra felsinea ha colpito e affondato l’Inter grazie alla rete ad un quarto d’ora dalla fine di Riccardo Orsolini, imbeccato alla grande da Schouten su un disimpegno decisamente errato della difesa della Beneamata. Un 2023 fatto di altissimi e bassissimi per l’Inter con Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, che è tornato sul banco degli imputati, ma non è più solo. Dai tifosi della squadra meneghina infatti iniziano a montare diverse polemiche anche nei confronti di Beppe Marotta, ad della Beneamata ed ora anche lui nell’occhio del ciclone dopo questa stagione di risultati decisamente altalenanti. Il peccato originale, secondo alcuni, sarebbe stato dato dall’incapacità di riuscire a trattenere Antonio Conte dopo lo scudetto, ma fra sfottò e critiche, sono tante le invettive per l’ex dirigente di Juventus e Sampdoria.

Bologna-Inter, anche Marotta fra i ‘colpevoli’

Se l’andamento dell’Inter è questo, per alcuni tifosi, non sarebbe soltanto colpa di Simone Inzaghi, tecnico spesso criticato dai sostenitori dei colori nerazzurri, soprattutto dopo lo scudetto perso nella scorsa stagione contro i cugini del Milan di Stefano Pioli.

Alcuni tifosi hanno infatti esortato Marotta a “svegliarsi” proprio in merito alla gestione dello staff tecnico, mentre altri, come accennato in precedenza, sono tornati ai fatti di Villa Bellini. Alcuni addirittura invece si augurano che tutti, anche in maniera forse un po’ estrema, lascino la loro poltrona in quel della Milano nerazzurra, dall’intera dirigenza fino ad arrivare all’allenatore.

