Ronaldo chiama, lui risponde: lascia la Juve a fine stagione

Cristiano Ronaldo potrebbe presto riabbracciare un altro ex compagno alla Juventus: in estate la possibile firma

Il calcio arabo sta senza dubbio accendendo sempre più riflettori da parte del resto del mondo. In questi anni parecchi calciatori di medio livello hanno scelto la meta mediorientale per chiudere o continuare la propria carriera. Anche perché di liquidità, l’Arabia Saudita, non ha mai fatto difetto in tal senso.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr ha fatto definitivamente scoppiare la ‘bomba’, che ha sancito l’ingresso della Saudi Pro League nei radar di tutti gli appassionati. Il contratto riservato al portoghese fino al 2025 è qualcosa che non si è mai visto nel mondo del calcio, con più di 200 milioni totali di ingaggio. Ma intanto la presenza di CR7 sta portando già qualche frutto e non solo in campo. Che comunque sta risentendo del suo impatto con gli 8 gol in 5 partite di campionato, di cui un poker e una tripletta messa a segno ieri. Nel frattempo anche l’Al-Hilal è salito agli onori delle cronache calcistiche per le indiscrezioni su una maxi-offerta anche a Leo Messi per rispondere ai rivali. In questo caso, si parla addirittura di cifre maggiori rispetto a Ronaldo. Ma il calcio arabo non vuole fermarsi in ogni caso e potrebbe ancora pescare un ex Juventus. E non solo per le voci su Cuadrado.

Juventus, Pinsoglio via a fine stagione: va da Ronaldo

Tra i nomi papabili per raggiungere Cristiano Ronaldo c’era appunto anche quello di Juan Cuadrado, in scadenza con la Juventus, ma non è il solo. Secondo ‘gazzetta.it’, infatti, la suggestione porta a un altro bianconero che il 30 giugno vedrà scadere il suo contratto.

Si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero ormai da una vita alla Vecchia Signora – tra un prestito e l’altro – essendo anche cresciuto nel settore giovanile. Un elemento, questo, che ha sempre fatto comodo anche in sede di compilazione delle liste. Il rapporto tra Ronaldo e Pinsoglio è ormai più che noto, i due hanno stretto un legame particolare. Non ne hanno mai fatto mistero e il feeling c’è stato in campo, in allenamento dove i due si fermavano per qualche sfida, ma non solo.

L’Al-Nassr non ha a disposizione Ospina per una frattura al gomito e ha preso in prestito dal Boca Augustin Rossi come compagno di reparto di Nawaf Al-Aqidi. A fine anno l’argentino tornerà in patria e il club farà nuovi ragionamenti di mercato, soprattutto se Ospina non fosse ancora al top. Pinsoglio è totalmente concentrato sulla Juve, ma di rinnovo per ora non si parla. La presenza di Ronaldo può fungere da sponsor, i due si ritroverebbero più che volentieri.