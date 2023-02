Nuovo botta e risposta in campo: c’è di mezzo ancora l’Inter

L’Inter sfida il Bologna in un match difficile, ma durante il primo tempo c’è stato anche un nuovo diverbio in campo. Stavolta non tra i nerazzurri

Il menù di pranzo prevede una sfida delicata per l’Inter in trasferta contro il Bologna. Una partita che ha già regalato tante emozioni durante il primo tempo ed è destinata a farlo fino al fischio finale.

Entrambe le squadre la sentono particolarmente e si vede da come hanno approcciato il match con i padroni di casa molto aggressivi e che hanno messo a lungo in crisi i secondi in classifica. Il fatto che il Bologna tenga particolarmente alla partita lo si è visto anche durante un episodio che ha fatto discutere non poco durante la prima frazione di gioco.

Diverbio tra Posch e Lucumì in campo: ecco cosa è successo

Nelle ultime partite, abbiamo assistito a qualche discussione di troppo in casa Inter in campo. È il modo di intendersi, ma anche quello di confrontarsi in momenti di grande agonismo. Cose tra compagni e di campo, appunto.

È successo prima tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, poi anche tra André Onana e Edin Dzeko. Oggi un evento analogo si è rivisto in un’altra partita dell’Inter, ma stavolta in casa Bologna: durante il corso del primo tempo, Posch e Lucumì hanno discusso in maniera animata. Nervi tesi che non dimostrano rapporti difficili tra i due, ma semplicemente quanto i padroni di casa tengono alla partita. E si va avanti.