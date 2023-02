Leao come Balotelli: è successo durante Milan-Atalanta

Leao protagonista dei commenti durante Milan-Atalanta: il portoghese paragonato a Mario Balotelli per il suo modo di stare in campo

Segna, spreca, soffre, vince. Il Milan porta a casa tre punti preziosi contro l’Atalanta, agguantando l’Inter al secondo posto in classifica e dando un bel scossone alla classifica in chiave Champions.

Un successo frutto dell’autorete di Musso nel primo tempo e del raddoppio di Messias, ma caratterizzato anche da alcuni difetti che hanno tenuto vivo il match fin quasi al novantesimo. Tante, troppe le occasioni reali e potenziali sprecate e in questo anche Rafael Leao ha la sua parte di colpa. Dopo aver parlato nel pre-partita anche del rinnovo (“mi trovo bene a Milano, a fine stagione vedremo”), il portoghese non ha fornito una prestazione a livello delle sue potenzialità. Qualche buono spunto, troppi errori, anche un atteggiamento che a molti non è piaciuto. Da segnalare una clamorosa palla gol non sfruttata nel secondo tempo, ma anche l’ammonizione rimediata nel primo tempo e che lo porterà a saltare la trasferta di Firenze per squalifica.

La serata di Leao è stata passata al setaccio dai tifosi rossoneri, in festa – oltre che per la vittoria – anche per il ritorno in campo di Ibrahimovic, ma avari di complimenti per il numero 17.

Milan-Atalanta, Leao come Balotelli: la critica è impietosa

Anzi, Leao è stato criticato molto sui social con Twitter che è stato impietoso nel giudicare la prestazione del portoghese.

Per qualcuno il suo linguaggio del corpo ha ricordato quello di Balotelli: un paragone che, visti i precedenti, non è certo tenero. Ma ancora meno teneri sono alcuni dei giudizi arrivati sullo stesso numero 17 milanista. “Non è da 7 milioni l’anno” sentenzia un utente, mentre un altro “Leao sta giocando malissimo” e ancora “non ha azzeccato nessuna scelta” o “è pasticcione”. La risposta del portoghese è arrivata con l’assist per il 2-0 di Messias che ha chiuso il match. Chissà se sufficiente a far sparire le critiche.

Ecco alcuni dei tweet di critiche per Leao:

Pronti via e #leao ha esibito lo stesso linguaggio del corpo di Balotelli: tento, vediamo che esce, perdo.aubito palla, mi scazzo, ma si vado a far finta di inseguire l'avversario, alzo fiacco la gamba giusto per#MilanAtalanta — Milanista22 (@reverofnalim) February 26, 2023

Qualcuno dica a #Leao che salta la prossima partita e non questa. Questa la può giocare#milanatalanta #milan #milata #SerieA — Pastorizia Football Club (@pastoriziafc) February 26, 2023

Avete mai visto calciare pulito #Leao???? Io no. O la strozza a terra sul primo palo, o la telefona al portiere, o la manda in curva, o peggio in fallo laterale. Non è da 7 milioni all'anno.#MilanAtalanta — Milanista Critico 🧐🙄🤔 (@MilanCritic) February 26, 2023

Buon primo tempo, monumentale #Giroud che prende tutte le palle catapulta e finalmente siamo tornati coraggiosi, aggressivi e si vede qualche trama di gioco. #Leao non pervenuto continua a sbagliare qualsiasi scelta.. — Nico (@_costaACM) February 26, 2023

Comunque #Leao sta giocando malissimo. Non ha capito la posizione, poco interessato alla partita, non rincorrere e non passa la palla. Queste cose gli osservatori le vedono, non per nulla non riceviamo proposte importanti per lui #MilanAtalanta — Frategaudente (@ilfrategaudente) February 26, 2023

#Tonali e #Leao gli unici due completamente fuori dal gioco. Per il resto una squadra concentrata, compatta, aggressiva e determinata.#MilanAtalanta — Michele 🏄🏼 (@MMichele_3) February 26, 2023