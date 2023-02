La notte da incubo di Insigne: sconfitta e infortunio, esce in lacrime

Non è stata una serata da ricordare per Lorenzo Insigne. L’attaccante, infatti, ha subito un brutto infortunio alla prima contro il DC United

Lorenzo Insigne è ormai un ricordo per i tifosi del Napoli, ma è stato anche un simbolo, uno di quelli che è impossibile dimenticare e che se n’è andato lasciando un bellissimo ricordo.

Il presente, però, parla canadese e parla Toronto con la scorsa stagione che è servita ad adattarsi a una realtà del tutto nuova, ma anche a mettere in mostra i pezzi forti del repertorio, cioè il dribbling, il tiro, le giocate di qualità e anche i gol. Quest’anno l’intenzione era quella di ripartire ancora più forte e mostrare di essere un calciatore destabilizzante anche lontano dall’Italia. In realtà, però, le cose non sono andate esattamente così, anzi Lorenzo il Magnifico è inciampato in una serata difficile da dimenticare, ma in negativo.

Insigne tra sconfitta e infortunio: esce dal campo in lacrime

Il Toronto iniziava la sua stagione in MLS e con la necessità di trovare subito i tre punti per far capire le intenzioni in questo campionato.

Al trentesimo, però, Insigne tenta uno scatto e sente tirare, quindi finisce per terra. Le sensazioni fin da subito non sono buone e infatti già a un terzo della partita, l’attaccante è costretto a uscire dal campo e lo fa tra le lacrime. Si teme, infatti, uno strappo muscolare e uno stop lungo per l’ex Napoli. Oltre al danno, anche la beffa: il Toronto perde la partita per 3-2.