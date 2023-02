Inzaghi tra Bologna e infortuni: “Ecco quando tornano Skriniar e Dimarco”

Simone Inzaghi ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna. L’allenatore ha parlato delle assenze, ma anche dell’impegno di oggi

L’Inter non può rallentare e non può farlo proprio contro il Bologna, partita con cui è sfumato lo scudetto dell’anno scorso in favore del Milan.

Intanto, i nerazzurri vogliono dare continuità dopo la vittoria di misura in Champions League e vogliono anche inserire al meglio alcuni protagonisti pesanti come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, che devono dimostrare di essere arrivati al meglio della forma. Poco minuti prima della partita, Simone Inzaghi si è soffermato ai microfoni di ‘Sky Sport’, ecco le sue dichiarazioni: “Giocando così tanto è normale che ci sia stanchezza. Abbiamo qualche defezione, ma capita a tutte le squadre. Massima fiducia in chi giocherà contro un avversario non semplice. Sappiamo tutti l’importanza che ha Brozovic per noi, sta bene. Acerbi e Barella hanno giocato di più, Dimarco e Skriniar non ce l’hanno fatta e speriamo che dalla prossima possano essere dei nostri – annuncia il tecnico -. La sconfitta dell’anno scorso è un ricordo, ma adesso vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Stiamo andando bene”.

Inter al bivio Bologna e la gestione delle energie

Naturalmente non si tratta di problemi gravi per gli assenti, ma comunque Inzaghi e lo staff nerazzurro hanno preferito una scelta prudente e optare per il riposo in vista dei prossimi impegni.

Non che il match contro il Bologna non conti per le ambizioni in Serie A e per blindare la corsa alla prossima Champions League, ma sicuramente il ritorno contro il Porto ha la priorità in un campionato che ha visto il Napoli dominare e allungare su tutte le concorrenti. Quindi, ben venga un turno di stop per Dimarco e Skriniar, ma per averli al top nelle prossime battaglie.