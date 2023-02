Inter, Inzaghi spalle al muro: ultimatum definitivo

Clima teso in casa Inter dopo il ko con il Bologna, l’ennesimo ko inizia a far traballare la posizione di Inzaghi: ultimatum al tecnico

Una giornataccia, senza mezzi termini, quella di oggi per l’Inter. I nerazzurri, dopo la prova positiva in Champions League condita da un successo pesante nell’andata degli ottavi contro il Porto, disputano una gara di segno totalmente opposto contro il Bologna, perdendo per 1-0.

Ancora una volta, al ‘Dall’Ara’ ci sono amarezze per la squadra di Simone Inzaghi. Che nello scorso aprile lasciarono di fatto lo scudetto, con il ko per 2-1 causato anche dalla pazzesca topica di Radu. Stavolta, la lotta per il primato, vista l’andatura straordinaria del Napoli, appariva già piuttosto indirizzata prima del fischio d’inizio. Ma si tratta ugualmente di una sconfitta molto pesante. Perché dilata il distacco a proporzioni clamorose, con un +18 per gli azzurri eclatante e senza appello. Perché mette a rischio anche il posizionamento in zona Champions dell’Inter. E riapre il dibattito su Inzaghi, che molti tra i tifosi vorrebbero esonerato richiamando Antonio Conte. In un anno e mezzo di esperienza dell’ex Lazio sulla panchina dei nerazzurri, il confronto con Conte del resto ha sempre tenuto banco, con numeri impietosi per Inzaghi.

Inter, Inzaghi si gioca tutto: la condizione per tenere la panchina ed evitare l’esonero

Senza entrare, in questa sede, nel merito di un eventuale nuovo allenatore per l’Inter, appare chiaro che nelle prossime settimane Inzaghi si gioca moltissimo. Con la società che non ha sicuramente preso bene il ko odierno e pronta a fargli pervenire un vero e proprio ‘ultimatum’.

A prescindere da cosa succederà nelle coppe, con la doppia semifinale di Coppa Italia in programma ad aprile con la Juventus e la possibilità di accedere ai quarti di Champions, il modo in cui l’Inter concluderà il campionato sarà probabilmente decisivo per il destino del tecnico. Uscire dalle prime quattro sarebbe un fallimento totale, tecnico, sportivo ed economico. Ma anche un piazzamento tra il terzo e il quarto posto sarebbe accolto con un certo disappunto. Con un distacco dal Napoli ormai astronomico, a Inzaghi si chiederà di confermare il secondo posto della passata stagione, altrimenti la conferma rischia di essere difficile.